«Лесоруб-2018» — под таким названием прошли областные отраслевые соревнования профессионального мастерства вальщиков леса в Белыничском лесхозе. Осиповичский район представлял Дмитрий Караткевич — оператор харвестера из Дарагановского лесничества. Он оказался первым в номинациях «Обрезка сучьев», «Точное пиление», «Монтаж новой цепи» и третьим — в «Распиловке комбинированным резом», набрав в общем зачете 1561 балл и став победителем. Лучшему вальщику Караткевичу предстоит защищать честь Могилевщины на республиканском этапе. Удачи!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучший в области вальщик леса живет на Осиповщине! «Лесоруб-2018» — под таким названием прошли областные отраслевые соревнования профессионального мастерства вальщиков леса в Белыничском лесхозе....