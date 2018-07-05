|
Лучший в области вальщик леса живет на Осиповщине!
06.07.2018 — Разное | Асiповiцкi край
«Лесоруб-2018» — под таким названием прошли областные отраслевые соревнования профессионального мастерства вальщиков леса в Белыничском лесхозе. Осиповичский район представлял Дмитрий Караткевич — оператор харвестера из Дарагановского лесничества. Он оказался первым в номинациях «Обрезка сучьев», «Точное пиление», «Монтаж новой цепи» и третьим — в «Распиловке комбинированным резом», набрав в общем зачете 1561 балл и став победителем. Лучшему вальщику Караткевичу предстоит защищать честь Могилевщины на республиканском этапе. Удачи!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Лесоруб-2018» — под таким названием прошли областные отраслевые соревнования профессионального мастерства вальщиков леса в Белыничском лесхозе....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)