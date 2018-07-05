Золотовалютные резервы Беларуси за последние полгода снизились всего на 1,5%

Золотовалютные резервы Беларуси приближаются к семи миллиардам долларов. Нацбанк подвёл итоги полугодия.

В прошлом месяце наш золотой запас немного снизился. Эта ситуация плановая. Она связана с погашением внешних и внутренних обязательств. При этом снижение составило всего 1,5%. Сохранять резервы в желаемом диапазоне позволяет грамотная финансовая политика – покупка валюты, поступление экспортных пошлин и продажа облигаций.