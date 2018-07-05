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Хороводы, танцы и фольклорный концерт. Купальские гулянья пройдут в Минске 6 июля в двух парках

06.07.2018 11:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 6 июля купальские гулянья развернутся в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей ждут в парке имени 900-летия Минска и Лошицком усадебном комплексе.

Купалье – древнейший праздник. К обрядам, посвященным летнему солнцестоянию, красоте природы и самоочищению, белорусы всегда относились с уваженнием. Не обойдется без традиционных ритуалов и сегодня. В программе праздника – хороводы, танцы и выступления фольклорных коллективов.

Хороводы, танцы и фольклорный концерт. Купальские гулянья пройдут в Минске 6 июля в двух парках

Хороводы, танцы и фольклорный концерт. Купальские гулянья пройдут в Минске 6 июля в двух парках

Хороводы, танцы и фольклорный концерт. Купальские гулянья пройдут в Минске 6 июля в двух парках

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 6 июля купальские гулянья развернутся в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей ждут в парке имени...
 
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