Хороводы, танцы и фольклорный концерт. Купальские гулянья пройдут в Минске 6 июля в двух парках

Новости Беларуси. Вечером 6 июля купальские гулянья развернутся в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей ждут в парке имени 900-летия Минска и Лошицком усадебном комплексе.

Купалье – древнейший праздник. К обрядам, посвященным летнему солнцестоянию, красоте природы и самоочищению, белорусы всегда относились с уваженнием. Не обойдется без традиционных ритуалов и сегодня. В программе праздника – хороводы, танцы и выступления фольклорных коллективов.











