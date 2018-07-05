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Под Буда-Кошелёво столкнулись Nissan и МАЗ. Два человека погибли
Новости Беларуси. В деревне Дербичи Буда-Кошелёвского района случилось ДТП.
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В результате аварии водитель Nissan погиб. Ехавших с ним 48-летнего мужчину и 49-летнюю женщину госпитализировали. Оба пассажира – жители Кричева. В 5:30 утра пострадавшая скончалась.
Летом 2018 года в Минске Mazda протаранила грузовик дорожной службы.
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Новости Беларуси. В деревне Дербичи Буда-Кошелёвского района случилось ДТП. Как сообщает МВД, около четырёх ночи Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с...
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