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«Рассчитываем, что достигнем прошлогодних результатов». Белорусские аграрии приступили к жатве
Новости Беларуси. На юго-западе страны уборку зерновых начали значительно раньше обычного: сказалась жаркое начало лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому в ход работ пришлось вносить коррективы. Но даже при этом в хозяйствах настроены оптимистично и обещают спасти урожай.
Николай Ковальчик, директор сельхозпредприятия:
Пока урожайность оставляет желать лучшего: по озимому рапсу – 25 центнеров с гектара. Этот показатель достигнут на фоне непростых погодных условий. Засуха два месяца кряду не прошла бесследно. Выйти даже на показатели 2017 года будет очень непросто.
Вместе с тем, сегодня здесь озвучили прогноз на будущий урожай – около миллиона тонн зерна. Валовой сбор зерна в Брестской области ожидается на 20 % меньше прошлогоднего показателя.
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Новости Беларуси. На юго-западе страны уборку зерновых начали значительно раньше обычного: сказалась жаркое начало лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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