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«Рассчитываем, что достигнем прошлогодних результатов». Белорусские аграрии приступили к жатве

06.07.2018 11:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На юго-западе страны уборку зерновых начали значительно раньше обычного: сказалась жаркое начало лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому в ход работ пришлось вносить коррективы. Но даже при этом в хозяйствах настроены оптимистично и обещают спасти урожай.

«Рассчитываем, что достигнем прошлогодних результатов». Белорусские аграрии приступили к жатве

Николай Ковальчик, директор сельхозпредприятия:
Зерно не наполнено. Но все-таки мы рассчитываем, что достигнем прошлогодних результатов. На это, по крайней мере, есть надежда.

Пока урожайность оставляет желать лучшего: по озимому рапсу – 25 центнеров с гектара. Этот показатель достигнут на фоне непростых погодных условий. Засуха два месяца кряду не прошла бесследно. Выйти даже на показатели 2017 года будет очень непросто.

«Рассчитываем, что достигнем прошлогодних результатов». Белорусские аграрии приступили к жатве

Вместе с тем, сегодня здесь озвучили прогноз на будущий урожай – около миллиона тонн зерна. Валовой сбор зерна в Брестской области ожидается на 20 % меньше прошлогоднего показателя.

 
 
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Новости Беларуси. На юго-западе страны уборку зерновых начали значительно раньше обычного: сказалась жаркое начало лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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