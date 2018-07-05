Facebook заблокировал публикацию с отрывком из Декларации независимости США

В честь 4 июля (День независимости в США) техасская газета Liberty County Vindicator решила частями опубликовать выдержки из документа. В одной из них Facebook усмотрела расистские высказывания по отношению к индейцам, а само издание получило уведомление о нарушении политики соцсети касательно «языка ненависти».





Представители Facebook отметили, что алгоритму искусственного интеллекта, который отвечает за фильтрацию агрессивных постов, не всегда удаётся принять во внимание контекст и цели высказываний. Что касается Декларации, недопустимой он посчитал фразу о «безжалостных дикарях-индейцах» в одном из абзацев.





«Он [король Великобритании] подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать на жителей наших пограничных земель безжалостных дикарей-индейцев, чьи признанные правила ведения войны сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения».





Но так как цитирование исторических документов не противоречит требованиям к контенту, впоследствии Facebook извинилась за ошибку и восстановила публикацию — об этом сообщили в статье на сайте газеты её редакторы.