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Facebook заблокировал публикацию с отрывком из Декларации независимости США

06.07.2018 11:27 — Разное | Партизан  
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Facebook заблокировал пост техасской газеты, цитирующий Декларацию независимости США: автоматический ИИ-алгоритм, который виноват в ошибке, распознал в содержании текста «агрессивные высказывания» по отношению к индейцам, сообщает Gizmodo.

В честь 4 июля (День независимости в США) техасская газета Liberty County Vindicator решила частями опубликовать выдержки из документа. В одной из них Facebook усмотрела расистские высказывания по отношению к индейцам, а само издание получило уведомление о нарушении политики соцсети касательно «языка ненависти».

Представители Facebook отметили, что алгоритму искусственного интеллекта, который отвечает за фильтрацию агрессивных постов, не всегда удаётся принять во внимание контекст и цели высказываний. Что касается Декларации, недопустимой он посчитал фразу о «безжалостных дикарях-индейцах» в одном из абзацев.

«Он [король Великобритании] подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать на жителей наших пограничных земель безжалостных дикарей-индейцев, чьи признанные правила ведения войны сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения».

Но так как цитирование исторических документов не противоречит требованиям к контенту, впоследствии Facebook извинилась за ошибку и восстановила публикацию — об этом сообщили в статье на сайте газеты её редакторы.
 
 
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Facebook заблокировал пост техасской газеты, цитирующий Декларацию независимости США: автоматический ИИ-алгоритм, который виноват в ошибке, распознал в содержании...
 
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