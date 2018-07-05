Нужна ли в спорте талонная система?

У кого-то они оставались, кто-то не мог осилить общепитовский рацион, кому-то вообще не хотелось идти в столовую. И тогда начинались торги. «Кассир» решал, сколько денег забрать у ребенка, а дети начинали привыкать к так называемым «откатам» еще со школьной скамьи.





Возвращение к талонам в Витебской области назвали экспериментом. Но в том же Постановлении Совета министров №902 “Об утверждении Положения о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения”, разрешавшем переход на талонную систему, предполагался повышающий коэффициент 1,5.





Его применяют не все, поскольку денег в местном бюджете не хватает. Потому, как утверждают тренеры, в Витебске детям выделяют 8 рублей, в Глубоком - 7, а в Орше минимум – 5.





С вводом талонов появилось немало проблем с теми же банковскими карточками. Безымянных бесплатных нет, именные заставляют покупать за деньги, но их приходиться ждать около недели. К тому времени соревнования могут закончиться.





Мало того, какой общепит накормит детей в семь утра, за несколько часов до соревнований? У борцов турнир может растянуться по времени, и если ребенок позавтракал рано утром, то к 13-ти он будет голодать.

Пять рублей в день, как в Орше без коэффициента — этого мало, соревнования могут длиться несколько дней. Да и кто может быть уверен в том, что школьникам не подадут уменьшенные порции или просроченные продукты? Ведь дети приехали и уехали.





В своё время тренеры выдавали деньги на питание под расписку и отвечали за быт и питание подопечных. Теперь такого нет. Дети по существу предоставлены сами себе и вольны поступать так, как им заблагорассудится.





Одним словом, вопросов больше чем ответов. Если ребенок заболел и не поехал на соревнования, как он будет возвращать деньги? Не везде в пунктах питания есть терминалы для снятия денег, как быть в таком случае?





В командных видах спорта спортсмен может получить травму. Как организовать питание ребенка, его заменившего? У него может не быть карты, выданной, скажем, в Глубоком, поскольку он тренируется, к примеру, в Минске , в училище олимпийского резерва.





А вдруг ребенок потерял карту, как его накормить во время соревнований? Когда финансирование ещё не открыто, дети едут на турниры за средства родителей. Как им возвратить деньги?





Масса проблем и с размещением. По гарантийному письму расчеты за проживание подчас длятся до месяца. Если вовремя не возместить долг, то команду больше не поселят в данной гостинице. Некоторые отели требуют полной предоплаты за десять дней до начала соревнований. Где жить детям? Переезжать из одного места в другое?





Вот такую цепочку вопросов вызвало необдуманное возвращение к талонам.