ГАИ: в Ивановском районе легковушка сбила 9-летнего велосипедиста

Инцидент произошел вечером 5 июля возле деревни Замошье Ивановского района Брестской области. 19-летняя водитель легкового автомобиля «Рено» двигалась по проезжей части.

Внезапно на ее полосу движения выехал 9-летний велосипедист. Девушка не успела затормозить и совершила наезд на мальчика. Как передают представители ГАИ Бреста и Брестской области, в результате ДТП школьник получил серьезные травмы и отправлен в реанимационное отделение районной больницы.

Инспекторы призывают родителей малолетних детей контролировать их местонахождение и проводить профилактические беседы о правилах безопасности. Водителям следует быть предельно внимательными при движении на дворовых территориях, при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.