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"От легковушки ничего не осталось. Одни трупы": белорусы погибли в аварии под Смоленском
Фото: smolensk-i.ru
Авария произошла рядом с участком дорожной автоинспекции. Фура резко остановилась и сзади в нее врезался микроавтобус и два грузовика. В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир микроавтобуса. По cообщению
«Кабину Volvo не так сильно помяло, а DAF вообще вывернуло, много полицейских, все загорожено, от легковушки ничего не осталось, одни трупы», – сообщают местные жители.
Погибшие могли быть из Воложина. 5 июня в группе «Подслушано в Воложине» появилось следующее сообщение:
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ДТП произошло в ночь на 5 июля на трассе М-1 в Сафроновском районе (Смоленщина).
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