"От легковушки ничего не осталось. Одни трупы": белорусы погибли в аварии под Смоленском



Фото: smolensk-i.ru

smolensk-i.ru

Авария произошла рядом с участком дорожной автоинспекции. Фура резко остановилась и сзади в нее врезался микроавтобус и два грузовика. В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир микроавтобуса. По cообщению, пассажир выжил и попал в больницу.– сообщают местные жители.Погибшие могли быть из Воложина. 5 июня в группе «Подслушано в Воложине» появилось следующее сообщение: