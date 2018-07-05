﻿ На Чемпионате мира по футболу Неймар пролежал на газоне 13 минут 50 секунд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Чемпионате мира по футболу Неймар пролежал на газоне 13 минут 50 секунд

06.07.2018 11:08 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: AP Photo/Sergei Grits - Keystone
Форвард бразильской сборной Неймар провалялся на газоне во время нынешнего Чемпионата мира по футболу 13 минут 50 секунд. На это обращает внимание швейцарское издание RTS.

Все четыре матча, в которых играла сборная Бразилии, Неймар провел без замен. Однако журналисты и болельщики обвиняют звезду футбола в чрезмерном артистизме и излишней имитации боли. Например, в прессе упоминается эпизод, когда мексиканский футболист наступил Немару на голень. Бразилец закричал и начал страдать.


Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным и призвал ФИФА наказать бразильца. Мол, футбол смотрят дети, которые берут пример с Неймара.

Частые падения Неймара и его страдания во время матчей стали источником мемов.


Команда Бразилии победила в трех из четырех матчей и вышла в четвертьфинал мундиаля. Встреча со сборной Бельгии состоится 6 июля в Казани.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард бразильской сборной Неймар провалялся на газоне во время нынешнего Чемпионата мира по футболу 13 минут 50 секунд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Месть? Женщина конкретно так поцарапала автомобиль VW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика