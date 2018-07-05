На Чемпионате мира по футболу Неймар пролежал на газоне 13 минут 50 секунд

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RTS

Все четыре матча, в которых играла сборная Бразилии,провел без замен. Однако журналисты и болельщики обвиняют звезду футбола в чрезмерном артистизме и излишней имитации боли. Например, в прессе упоминается эпизод, когда мексиканский футболист наступил Немару на голень. Бразилец закричал и начал страдать.Бывший голкипер сборной Данииназвал поведение Неймара позорным и призвал ФИФА наказать бразильца. Мол, футбол смотрят дети, которые берут пример с Неймара.Частые падения Неймара и его страдания во время матчей стали источником мемов.Команда Бразилии победила в трех из четырех матчей и вышла в четвертьфинал мундиаля. Встреча со сборной Бельгии состоится 6 июля в Казани.