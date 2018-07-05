Астроном предсказал падение неудачно запущенной советской станции

Станция «Космос-482», которая более 40 лет находится на околоземной орбите, упадет в 2023—2025 годах. Такой прогноз высказал Павел Шубин, астроном и историк космонавтики, передает « РИА Новости ».



Спускаемый аппарат станции «Венера-7» в музее НПО имени Лавочкина. Изображение: Alexander Chernov / vsm.host.ru

«Космос-482» — это автоматическая межпланетная станция, которая дублировала станцию «Венера-8». Пуски обеих станций прошли в марте 1972 года, они должны были сесть на поверхность Венеры и исследовать планету. Однако до Венеры добралась только одна из них.

Блок с дублирующей станцией штатно вышел на опорную околоземную орбиту, однако из-за аварии разгонного блока на межпланетную траекторию аппарат не вышел. В результате станция так и осталась кружить у Земли.

Павел Шубин проанализировал данные об орбите космического аппарата, а также состояние атмосферы Земли. По его данным, изначально станция находилась на высоте 9800 километров, а за прошедшие десятилетия потеряла около 7400 километров. Сейчас апогей — наивысшая точка — ее орбиты находится на 2400 километрах.

«Станция „Космос-482“ вернется к нам в ближайшие четыре-семь лет», — считает Шубин. Пока невозможно назвать место ее падения, по мнению астронома, это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.

Станции «Венера-8» и «Космос-482» строили достаточно прочными, чтобы выдержать вход в атмосферу Венеры. В качестве расчетных параметров инженеры приняли давление в 105 атмосфер и температуру 493 °C. «Венера-8» в ходе посадки на планету выдержала перегрузки до 335 g и осталась цела после падения с вертикальной скоростью в 8,3 м/с.

Поэтому при падении на Землю станция «Космос-482», скорее всего, не пострадает. Масса спускаемого аппарата составляет 495 килограммов, в сумме вместе с разгонным блоком он весит 1184 килограммов.