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Астроном предсказал падение неудачно запущенной советской станции
Станция «Космос-482», которая более 40 лет находится на околоземной орбите, упадет в 2023—2025 годах. Такой прогноз высказал Павел Шубин, астроном и историк космонавтики, передает «
«Космос-482» — это автоматическая межпланетная станция, которая дублировала станцию «Венера-8». Пуски обеих станций прошли в марте 1972 года, они должны были сесть на поверхность Венеры и исследовать планету. Однако до Венеры добралась только одна из них.
Блок с дублирующей станцией штатно вышел на опорную околоземную орбиту, однако из-за аварии разгонного блока на межпланетную траекторию аппарат не вышел. В результате станция так и осталась кружить у Земли.
Павел Шубин проанализировал данные об орбите космического аппарата, а также состояние атмосферы Земли. По его данным, изначально станция находилась на высоте 9800 километров, а за прошедшие десятилетия потеряла около 7400 километров. Сейчас апогей — наивысшая точка — ее орбиты находится на 2400 километрах.
«Станция „Космос-482“ вернется к нам в ближайшие четыре-семь лет», — считает Шубин. Пока невозможно назвать место ее падения, по мнению астронома, это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.
Станции «Венера-8» и «Космос-482» строили достаточно прочными, чтобы выдержать вход в атмосферу Венеры. В качестве расчетных параметров инженеры
Поэтому при падении на Землю станция «Космос-482», скорее всего, не пострадает. Масса спускаемого аппарата составляет 495 килограммов, в сумме вместе с разгонным блоком он весит 1184 килограммов.
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Масса спускаемого аппарата составляет 495 килограммов, в сумме вместе с разгонным блоком он весит 1184 килограммов.
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