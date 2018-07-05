Громкий и масштабный проект по выпуску народного российского автомобиля под названием «Ё-мобиль» завершился провалом, так толком и не стартовав. Выпущенные несколько экземпляров проекта сейчас выставили на продажу . За кроссовер просят 79 тысяч долларов. Выставленные на продажу автомобили находятся в Минске.





По словам продавца, все автомобили выпущены в период с 2010 по 2014 год и являются прототипами. В объявлении не указывается, разрешен ли этим машинам выезд на дороги общего пользования. Судя по фото, некоторые автомобили находятся в некомплектном состоянии. Изначально прототипы разрабатывались с гибридной силовой установкой, включающей электромотор и ДВС.

































Кстати, черно-красный кроссовер, по слухам, когда-то планировалось подарить Владимиру Путину. В итоге «живой» «Ё-мобиль» получил другой Владимир — Жириновский, который до сих пор эксплуатирует машину.