﻿ В Минске продаются уникальные "Ё-Мобили". За кроссовер 2013 года выпуска просят 79 тысяч долларов. 21.by
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В Минске продаются уникальные "Ё-Мобили". За кроссовер 2013 года выпуска просят 79 тысяч долларов

06.07.2018 11:52 — Разное | Tut.by  
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Громкий и масштабный проект по выпуску народного российского автомобиля под названием «Ё-мобиль» завершился провалом, так толком и не стартовав. Выпущенные несколько экземпляров проекта сейчас выставили на продажу. За кроссовер просят 79 тысяч долларов. Выставленные на продажу автомобили находятся в Минске.


По словам продавца, все автомобили выпущены в период с 2010 по 2014 год и являются прототипами. В объявлении не указывается, разрешен ли этим машинам выезд на дороги общего пользования. Судя по фото, некоторые автомобили находятся в некомплектном состоянии. Изначально прототипы разрабатывались с гибридной силовой установкой, включающей электромотор и ДВС.
















Кстати, черно-красный кроссовер, по слухам, когда-то планировалось подарить Владимиру Путину. В итоге «живой» «Ё-мобиль» получил другой Владимир — Жириновский, который до сих пор эксплуатирует машину.

 
Теги: Минск
 
 
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Громкий проект народного российского автомобиля Ё-мобиль завершился провалом. Производство свернули. Сейчас несколько экземпляров Ё-мобиля, которые находятся в...
 
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