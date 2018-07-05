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В Беларуси заработал институт секьюритизации

06.07.2018 12:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси заработал институт секьюритизации
Фото из открытых источников

1 июля 2018 года в Беларуси вступил в силу Указ №154 от 11.05.2017 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)». Благодаря этому документу в стране заработает секьюритизация – новый для нашего рынка механизм привлечения финансирования для банков и других организаций.

В Беларуси заработал институт секьюритизацииПодробнее об этом Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)

— Если выражаться максимально просто, то секьюритизация – это продажа долгов. Осуществляется этот процесс через специальную финансовую организацию. Допустим, есть банк, который когда-то выдал множество кредитов на недвижимость, уже получил на этом какую-то прибыль, а теперь хочет освободить деньги, «замороженные» в кредитах, и заново пустить их в оборот. Для этого выданные кредиты переводятся на баланс специальной финансовой организации (СФО), а СФО выпускает облигации на сумму этих займов. Далее облигации продаются всем желающим инвесторам. Вырученные от продажи деньги получает банк.

Теперь бывшие должники банка стали должниками СФО. Они будут, как и прежде, платить по своим кредитам, а СФО за счет этих средств в будущем погасит выпущенные облигации. Аналогичным образом можно продавать не только банковские кредиты, но и, к примеру, дебиторскую задолженность компаний.

В Беларуси заработал институт секьюритизации
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При этом продажа долгов в рамках секьюритизации, как правило, происходит с дисконтом, или, другими словами, со скидкой. Это означает, что СФО будет должна вернуть банку меньше денег, чем стоит кредитный портфель, подвергшийся секьюритизации. Условно, если банк переводит на баланс СФО 100 млн рублей, то СФО заплатит банку не 100 млн, а 99, 98 или меньше – в зависимости от того, насколько велики риски по данному кредитному портфелю. Размер дисконта для каждого конкретного случая обсуждается индивидуально.

Из-за этого секьюритизация не решит проблемы плохих долгов: если должник не платил по кредиту банку, то и СФО он точно так же не будет платить. Это все понимают, и секьюритизация таких активов возможна только с очень значительным дисконтом. А значит, банк в любом случае понесет финансовые потери. То есть секьюритизация может чисто технически очистить портфели банков от проблемных активов, но не убережет банки от убытков.

Главным плюсом секьюритизации является возможность превратить активы банка или другой организации в живые деньги. Также она даст стимул для развития рынка ценных бумаг. Кроме того, благодаря секьюритизации появляется возможность дробить крупные кредиты на мелкие части и продавать их разным инвесторам, и наоборот – возможность объединять множество мелких займов в один выпуск облигаций.

 
 
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Секьюритизация – новый для нашего рынка механизм привлечения финансирования для банков и других организаций.
 
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