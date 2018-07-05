|
Более 800 абитуриентов сдают тесты ЦТ в резервные дни
Последним шансом воспользуются более 800 абитуриентов. 6 июля стартуют резервные дни для сдачи централизованного тестирования.
Тем, кто по уважительным причинам пропустил основные тесты, отвели три дня – 6, 8 и 10 июля. Дело будет происходить на площадке БГУ. Правила и задания те же, что и на основном ЦТ. С собой можно взять лишь паспорт и чёрную гелевую ручку. Проверить работы обещают уже к 13 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последним шансом воспользуются более 800 абитуриентов. 6 июля стартуют резервные дни для сдачи централизованного тестирования.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)