Более 800 абитуриентов сдают тесты ЦТ в резервные дни

Последним шансом воспользуются более 800 абитуриентов. 6 июля стартуют резервные дни для сдачи централизованного тестирования.

Тем, кто по уважительным причинам пропустил основные тесты, отвели три дня – 6, 8 и 10 июля. Дело будет происходить на площадке БГУ. Правила и задания те же, что и на основном ЦТ. С собой можно взять лишь паспорт и чёрную гелевую ручку. Проверить работы обещают уже к 13 июля.