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Небывалая жара в канадской провинции Квебек унесла жизни 30 человек
Аномальная жара в Канаде. 40 градусов, которые держатся в течение дня, не выносят многие люди.
Более 30-ти человек в провинции Квебек уже скончались. По словам медиков, у всех были хронические проблемы со здоровьем. Местных жителей просят не выходить на улицу и пить больше воды. Снижение температуры прогнозируют уже к концу недели.
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Аномальная жара в Канаде. 40 градусов, которые держатся в течение дня, не выносят многие люди.
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