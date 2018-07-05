Небывалая жара в канадской провинции Квебек унесла жизни 30 человек

Аномальная жара в Канаде. 40 градусов, которые держатся в течение дня, не выносят многие люди.

Более 30-ти человек в провинции Квебек уже скончались. По словам медиков, у всех были хронические проблемы со здоровьем. Местных жителей просят не выходить на улицу и пить больше воды. Снижение температуры прогнозируют уже к концу недели.