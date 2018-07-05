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И гостей принять, и выспаться: как выглядит малометражка, в которой поработали дизайнеры

06.07.2018 12:07 — Разное | Tut.by  
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Дизайнеры шведской дизайн-студии Note Design оформили все квартиры в новом жилом комплексе в Стокгольме и показали, как можно максимально использовать площадь. Дело в том, что все 59 квартир новостройки — малометражки. Площадь квартир в ней от 23 до 74 квадратных метров. В Беларуси малолитражки тоже популярны, так что идеи шведских дизайнеров можно смело брать на вооружение.


Изображение: notedesignstudio.se

Новостройка расположена в одном из центральных районов Стокгольма — Сёдермальме. Все квартиры в ней малогабаритные, двухкомнатные или трехкомнатные.


Изображение: notedesignstudio.se

Дизайнеры учитывали каждый метр квартиры, чтобы создать функциональное пространство. В каждой из них достаточно места выделено под гостиную зону, совмещенную с кухней и столовой — есть где провести время с семьей и друзьями.


Изображение: notedesignstudio.se

Одна из самых компактных зон — спальня. В ней есть все, даже гардеробная над кроватью в виде маленьких шкафчиков.


Изображение: notedesignstudio.se

Изображение: notedesignstudio.se

В интерьерах вовсе не использовали белый цвет, который, как мы знаем, визуально увеличивает пространство. Дизайнеры заменили белый постельными тонами и показали, какой уютной может быть квартира благодаря этому приему.


Изображение: notedesignstudio.se

Изображение: notedesignstudio.se
 
 
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