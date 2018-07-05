Жители центра Праги были эвакуированы из-за утечки газа

В Праге выясняют причины утечки газа. Из-за этого пришлось эвакуировать весь центр города: более 500 жителей.

Район аварии экстренно оцепили: людей сюда не пускали, приостановили движение транспорта. Всё это помогло избежать пострадавших – в больницы никто не обратился. В зоне утечки работала бригада из 40 пожарных – последствия аварии устранили за несколько часов.