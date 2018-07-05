СПК “Восходящая заря”: успех предприятия начинается с коллектива





Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восходящая заря» считается одним из лучших хозяйств не только на Брестчине, но и по некоторым показателям в целом по стране. СПК специализируется на мясо-молочном производстве с развитым зерновым хозяйством и возделыванием кормовых культур. И каждое из базисных производств, будь то растениеводство или животноводство, – это отдельная история со своими героями, достижениями, инновациями, планами.

Хозяйство имеет крупный свиноводческий комплекс и занимает лидирующие позиции по производству мяса. За пять месяцев текущего года животноводческий цех “Восходящей зари” дал стране 2,5 тысячи тонн свинины, приплод составил 22000 голов. Для размещения комплекса выбраны две площадки: одна для репродуктора, вторая для доращивания и откорма. Ответственность за работу репродуктора возложена на молодого перспективного заведующего Наталию Вакулич, которая вместе с операторами Анжелой Шпендик, Ириной Онуфриюк, Татьяной Васькиной, Неллой Панасюк и другими отвечает за сохранность поголовья и соблюдение всех технологических процессов. Под руководством начальника комплекса по откорму свиней Натальи Илюкевич несут свою службу операторы Николай Ващук, Андрей Кравчук, Владимир Казакевич и другие опытные специалисты. Их задача – обеспечение высокого качества продукции.

В хозяйстве насчитывается свыше 2,8 тысяч голов крупного рогатого скота, включающих дойное стадо в 1250 коров и племенную базу, где в результате селекции повышается продуктивность стада. Селекционную работу осуществляет зоотехник-селекционер Людмила Семенюк, деятельность которой направлена на улучшение племенных и продуктивных качеств скота и получение племенного молодняка. Растет и производство молока. В день от каждой буренки сейчас получают более 23 литров молока. За пять месяцев государству было продано 4055 тонн, причем 96% – сортом “Экстра”.

Дойное стадо размещается на трёх молочно-товарных фермах, руководство которыми осуществляют Светлана Зинкович, Василий Иванюк, Светлана Микитюк и Людмила Новахович. Хозяйство гордится своими операторами машинного доения, среди которых наивысших показателей достигли Светлана Батурко, Валентина Гордун, Любовь Королюк, в группах у них в 2017 году средние надои составили более 8000 тонн молока на одну корову.

Практически все растениеводство завязано на производстве зерна и травянистых кормов, которые идут на нужды животноводческого производства.

– В основном обходимся своими силами, недостающее количество зерна закупаем в хозяйствах района и области. Зерновой клин составляет 2950 гектаров, под яровые и кукурузу на зерно занято 1810 гектаров, под озимые – 1140, – сообщает агрономическая служба хозяйства. Она представлена сегодня опытными специалистами, среди которых – главный агроном Василий Микитюк, награждённый медалью “За трудовые заслуги”, агроном-семеновод Галина Концевич, агроном-химик Юрий Кулинский, начальники участков Нина Грицук, Пётр Ющук, Николай Мартынюк и Анастасия Лискович. Несмотря на сложные погодные условия, которыми проверяла на прочность аграриев весна, отсеялись в “Восходящей заре” в срок.

– В течение мая занимались уборкой кормов. Было скошено 987 гектаров трав, заготовлено 581 тонна сена и 4232 тонны сенажа. Это на 80% удовлетворяет нужды животноводства. Заготовки продлятся, когда дорастут смеси, — рассказывает главный зоотехник Лариса Полетило.

С середины июля начнётся уборка зерновых. На поля хозяйства выйдут 7 комбайнов. Ещё 7 пресс-подборщиков и одно звено по вывозке будут работать на подборке соломы. Вся техника готова, в данный момент проходит последние корректировки.

За всеми этими успехами и достижениями СПК «Восходящая заря» стоит ежедневный напряженный труд руководителей и специалистов всех служб, механизаторов и животноводов. Каждый центнер зерна, каждый килограмм молока и мяса получены благодаря их старанию и добросовестному отношению к труду!

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: агроном-семеновод Галина Концевич и начальник участка № 2 Пётр Ющук определяют биологическую урожайность ржи.