﻿ Известную украинскую певицу "загнобили" за фото с небритыми подмышками и зоной бикини. 21.by
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Известную украинскую певицу "загнобили" за фото с небритыми подмышками и зоной бикини

06.07.2018 12:27 — Разное | Tut.by  
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Недавно украинская певица Сюзанна из дуэта «Мальбэк и Сюзанна» продемонстрировала в Instagram фотографии с небритыми животом и подмышками. Подписчики тут же принялись критиковать ее за эти снимки.

— Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие! Слова не могут меня задеть, — написала артистка в Instagram под фотографией в зеркале.

Это был своеобразные ответ комментаторам, которые неоднозначно реагировали на опубликованные ранее снимки. На одном из них девушка демонстрировала небритую зону бикини, на втором — небритые подмышки. Одни писали, что это мерзко, другие благодарили за естественность и открытость.

Отметим, что подобные фотографии публикуют многие знаменитости, выступающие за естественную красоту.

Кстати, группа «Мальбэк и Сюзанна» выступят в Браславе на фестивале Viva Braslav 4 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

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Теги: Минск
 
 
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Подобные фотографии публикуют многие знаменитости, выступающие за естественную красоту. "Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие!", - считает Сюзанна.
 
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