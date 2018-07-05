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Известную украинскую певицу "загнобили" за фото с небритыми подмышками и зоной бикини
Недавно украинская певица Сюзанна из дуэта «Мальбэк и Сюзанна» продемонстрировала в Instagram фотографии с небритыми животом и подмышками. Подписчики тут же принялись критиковать ее за эти снимки.
— Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие! Слова не могут меня задеть, — написала артистка в Instagram под фотографией в зеркале.
Это был своеобразные ответ комментаторам, которые неоднозначно реагировали на опубликованные ранее снимки. На одном из них девушка демонстрировала
Отметим, что подобные фотографии публикуют многие знаменитости, выступающие за естественную красоту.
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Подобные фотографии публикуют многие знаменитости, выступающие за естественную красоту. "Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие!", - считает Сюзанна.
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