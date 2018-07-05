Недавно украинская певица Сюзанна из дуэта «Мальбэк и Сюзанна» продемонстрировала в Instagram фотографии с небритыми животом и подмышками. Подписчики тут же принялись критиковать ее за эти снимки.

Публикация от Siuzanna Varnina (@siuzannavarnina) 2 Июл 2018 в 11:46 PDT

— Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие! Слова не могут меня задеть, — написала артистка в Instagram под фотографией в зеркале.

Это был своеобразные ответ комментаторам, которые неоднозначно реагировали на опубликованные ранее снимки. На одном из них девушка демонстрировала небритую зону бикини, на втором — небритые подмышки. Одни писали, что это мерзко, другие благодарили за естественность и открытость.

Публикация от Siuzanna Varnina (@siuzannavarnina) 14 Июн 2018 в 5:26 PDT

Отметим, что подобные фотографии публикуют многие знаменитости, выступающие за естественную красоту.

Кстати, группа «Мальбэк и Сюзанна» выступят в Браславе на фестивале Viva Braslav 4 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

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