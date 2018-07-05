На Чемпионате мира по футболу-2018 стартуют четвертьфинальные поединки

6 июля (пятница) в России состоятся два четвертьфинальных матча. В 17.00 по белорусскому времени в Нижнем Новгороде стартует поединок сборных Франции и Уругвая. В 21.00 в Казани за путевку в полуфинал поспорят футболисты команд Бельгии и Бразилии.

7 июля (суббота) за выход в полуфинал поспорят еще четыре сборные. В 17.00 в Самаре сильнейшего определят шведы и англичане, а в 21.00 в Сочи хозяева чемпионата россияне встретятся с футболистами команды Хорватии.

Все поединки в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

Полуфиналы Чемпионата мира по футболу-2018 пройдут 10 и 11 июля, матч за третье место – 14 июля. Победитель первенства станет известен 15 июля. Напомним, действующие чемпионы мира немцы сложили свои полномочия еще на групповой стадии турнира.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Четвертьфиналы:

6 июля, 17.00 – Уругвай – Франция;

6 июля, 21.00 – Бразилия – Бельгия;

7 июля, 17.00 – Швеция – Англия;

7 июля, 21.00 – Россия – Хорватия.

Полуфиналы:

10 июля, 21.00 – Уругвай/Франция – Бразилия/Бельгия;

11 июля, 21.00 – Россия/Хорватия – Швеция/Англия.

Матч за третье место:

14 июля, 17.00

Финал: