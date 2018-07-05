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На Чемпионате мира по футболу-2018 стартуют четвертьфинальные поединки

06.07.2018 12:43 — Разное | Аргументы и факты  
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На Чемпионате мира по футболу-2018 стартуют четвертьфинальные поединки
Фото из открытых источников

6 июля (пятница) в России состоятся два четвертьфинальных матча. В 17.00 по белорусскому времени в Нижнем Новгороде стартует поединок сборных Франции и Уругвая. В 21.00 в Казани за путевку в полуфинал поспорят футболисты команд Бельгии и Бразилии.

На Чемпионате мира по футболу-2018 стартуют четвертьфинальные поединки Неймар во время матчей ЧМ пролежал на газоне почти 14 минут

7 июля (суббота) за выход в полуфинал поспорят еще четыре сборные. В 17.00 в Самаре сильнейшего определят шведы и англичане, а в 21.00 в Сочи хозяева чемпионата россияне встретятся с футболистами команды Хорватии.

Все поединки в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

Полуфиналы Чемпионата мира по футболу-2018 пройдут 10 и 11 июля, матч за третье место – 14 июля. Победитель первенства станет известен 15 июля. Напомним, действующие чемпионы мира немцы сложили свои полномочия еще на групповой стадии турнира.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Четвертьфиналы:

  • 6 июля, 17.00 – Уругвай – Франция;
  • 6 июля, 21.00 – Бразилия – Бельгия;
  • 7 июля, 17.00 – Швеция – Англия;
  • 7 июля, 21.00 – Россия – Хорватия.

Полуфиналы:

  • 10 июля, 21.00 – Уругвай/Франция – Бразилия/Бельгия;
  • 11 июля, 21.00 – Россия/Хорватия – Швеция/Англия.

Матч за третье место:

  • 14 июля, 17.00

Финал:

  • 15 июля, 18.00.
 
 
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Восемь сборных поборются за путевки в полуфинал мирового футбольного первенства в России.
 
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