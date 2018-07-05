На Чемпионате мира по футболу-2018 стартуют четвертьфинальные поединки

6 июля (пятница) в России состоятся два четвертьфинальных матча. В 17.00 по белорусскому времени в Нижнем Новгороде стартует поединок сборных Франции и Уругвая. В 21.00 в Казани за путевку в полуфинал поспорят футболисты команд Бельгии и Бразилии.
7 июля (суббота) за выход в полуфинал поспорят еще четыре сборные. В 17.00 в Самаре сильнейшего определят шведы и англичане, а в 21.00 в Сочи хозяева чемпионата россияне встретятся с футболистами команды Хорватии.
Все поединки в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».
Полуфиналы Чемпионата мира по футболу-2018 пройдут 10 и 11 июля, матч за третье место – 14 июля. Победитель первенства станет известен 15 июля. Напомним, действующие чемпионы мира немцы сложили свои полномочия еще на групповой стадии турнира.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
Четвертьфиналы:
- 6 июля, 17.00 – Уругвай – Франция;
- 6 июля, 21.00 – Бразилия – Бельгия;
- 7 июля, 17.00 – Швеция – Англия;
- 7 июля, 21.00 – Россия – Хорватия.
Полуфиналы:
- 10 июля, 21.00 – Уругвай/Франция – Бразилия/Бельгия;
- 11 июля, 21.00 – Россия/Хорватия – Швеция/Англия.
Матч за третье место:
- 14 июля, 17.00
Финал:
- 15 июля, 18.00.