Обыск в Елисейском дворце

Oxu.Az со ссылкой на BFMTV. Об этом передаетсо ссылкой на BFMTV.





Отмечается, что обыск ведется в присутствии самого Беналля.





Ранее сообщалось, что Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже.





После инцидента он был на две недели отстранен от работы, а в настоящее время занимается обеспечением безопасности на мероприятиях, которые проводит Елисейский дворец.



