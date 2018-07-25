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Обыск в Елисейском дворце

25.07.2018 21:32 — Разное | Партизан  
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Следователи проводят обыск в кабинете Александра Беналля, бывшего советника президента Франции Эммануэля Макрона, в Елисейском дворце.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что обыск ведется в присутствии самого Беналля.

Ранее сообщалось, что Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже.

После инцидента он был на две недели отстранен от работы, а в настоящее время занимается обеспечением безопасности на мероприятиях, которые проводит Елисейский дворец.


 
 
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Следователи проводят обыск в кабинете Александра Беналля, бывшего советника президента Франции Эммануэля Макрона, в Елисейском дворце.
 
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