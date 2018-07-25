Ураганный ветер поднял в воздух палаточный городок в Германии

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Гости фестиваля электронной музыки Parookaville стали свидетелями «танцевального шоу», которое ветер устроил с их палатками.

Вихревые потоки поднимали в воздух палатки и вещи посетителей фестиваля. Но торнадо был недостаточно мощным, из-за чего сложилось впечатление, что палатки зависают в воздухе.

Вреда жизням и здоровью людей сильный ветер не нанёс, но заставил их продолжительное время побродить по окрестностям в поисках своих вещей.