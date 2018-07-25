Побывавшая на Луне Библия выставлена на аукцион

Побывавшее на Луне миниатюрное издание Библии выставили на торги в США.

Экземпляр «Библии короля Якова» 1611 года побывал на Луне вместе с экипажем корабля «Аполлон-14» в 1971 году. Издание помещено в центр вензеля, оформлено в виде лаврового венка, увенчано крестом и надписью «Первая лунная Библия».

Предварительная цена книги составляет 50 тысяч долларов.