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Побывавшая на Луне Библия выставлена на аукцион
Побывавшее на Луне миниатюрное издание Библии выставили на торги в США.
Экземпляр «Библии короля Якова» 1611 года побывал на Луне вместе с экипажем корабля «Аполлон-14» в 1971 году. Издание помещено в центр вензеля, оформлено в виде лаврового венка, увенчано крестом и надписью «Первая лунная Библия».
Предварительная цена книги составляет 50 тысяч долларов.
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Побывавшее на Луне миниатюрное издание Библии выставили на торги в США.
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