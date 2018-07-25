Число жертв терактов в Сирии достигло 215 человек

Число погибших при атаке боевиков «Исламского государства» в сирийской провинции Эс-Сувейда превысило 200 человек.

В среду террористы-смертники совершили теракт, приведя в действие взрывное устройство на овощном рынке. Отряды сторонников ИГ также совершили нападения на ряд деревень, но получили отпор от местных жителей и сирийской армии.

На данный момент есть информация о 215 погибших и ещё 153 раненных. Врачи же говорят, что число раненных гораздо больше, но граждан с относительно лёгкими повреждениями выписывают из больниц из-за большой нагрузки медучреждений.