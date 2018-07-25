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В США у матери похитили и сожгли 6-месячного ребёнка
Чудовищное преступление произошло в американском штате Луизиана.
Злоумышленники постучались в двери к женщине, прыснули ей в лицо перцовым баллончиком, забежали в дом и похитили её полугодовалого сына.
Женщина была уверена, что её грабят, поэтому обнаружила пропажу сына лишь тогда, когда к ней частично вернулось зрение. Она тут же позвонила в полицию, которая сразу же вышла на след преступников. Но, несмотря на стремительные действия правоохранительных органов, через час тело малыша было найдено обгоревшим возле железнодорожных путей.
В момент обнаружения мальчик ещё подавал признаки жизни, но ожоги были слишком сильными – врачи не смогли его спасти. Преступники задержаны, но их мотивы пока не ясны, так как они отказываются давать показания.
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Чудовищное преступление произошло в американском штате Луизиана.
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