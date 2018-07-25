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165 лет традиций и опыта борьбы с нештатными ситуациями

26.07.2018 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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25 июля в Брестском академическом театре драмы отмечали 165-летие пожарной службы Беларуси. Небольшая художественная выставка в фойе театра рассказа о пожарных в глазах детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57538.php

165 лет традиций и опыта борьбы с нештатными ситуациями

О службе пожарных, профессионалов, которые умеют спасать людей, бороться с огнем и водой, помогать тем, кто оказался в сложной и опасной для жизни ситуации стихийного бедствия или техногенной катастрофы. У них есть современное эффективное оборудование: самолеты, вертолеты, автомобили, спасательное оборудование.

Они умные и физически сильные. Это - современные супермены, которые ежедневно тренируются для выполнения сложных задач по спасению людей в ситуациях, где нужны смекалка и четкое ситуационное мышление. Если случилась беда, то телефонный звонок по короткому номеру 101 поступит на пост дежурного и машина с экипажем немедленно отправиться на помощь в жару и мороз, в болоте и на твердой земле.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57538.php

165 лет традиций и опыта борьбы с нештатными ситуациями

Аварийно-спасательная служба, понтонная, кинологическая, пожарная, медицинская и другие подразделения входят в состав МЧС. Они готовы ко всему – от тушения бытовых пожаров до устранения аварий на газонефтепроводах.

25 июля со сцены Брестского театра драмы высококлассных специалистов и коллег поздравили и наградили грамотами и памятными знаками представители областной и районной администраций, КГБ, прокуратуры, Следственного комитета, УВД и военного комиссариата Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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25 июля в Брестском академическом театре драмы отмечали 165-летие пожарной службы Беларуси. Небольшая художественная выставка в фойе театра рассказа о пожарных в...
 
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