"Кровавая" Луна над Марсом. Жители Витебска увидят редкое астрономическое явление

В ночь с 27 на 28 июля жители Витебска станут свидетелями двух редких астрономических явлений — полного лунного затмения и великого противостояния Марса. Об этом сообщил известный астроном, председатель клуба «Гелиос» при ВГУ Владимир Голубев.

По словам ученого, в случае ясной погоды в Беларуси 27 июля максимальная фаза затмения придется на 23.22. В это время диск Луны ближе всего будет к центру земной тени, диаметр которой больше диска почти в три раза.

Интересное зрелище начнется в 21.24, когда своим левым краем Луна станет наползать на земную тень, а в 22.30 погрузится в нее полностью. Из-­за преломления в земной атмосфере окрашенные ею солнечные лучи попадают внутрь тени и придают Луне темно-­красный цвет. Полные лунные затмения являются индикаторами глобальной экологической обстановки атмосферы Земли.

Левый край Луны начнет выходить из тени Земли в 0.13, а покинет ее полностью 28 июля в 1.19. Подобного следующего зрелища нам придется ждать до 2022 года.

Великие противостояния Марса повторяются через 15 или 17 лет, отметил Владимир Голубев. Последнее происходило 28 августа 2003 года. 27 июля в одну линию выстроятся Солнце — Земля — Марс. Марс сблизится с Землей до почти 58 миллионов километров. Диск его и полярные шапки можно увидеть в телескоп с увеличением не ниже 150 раз.

Витебские любители астрономии будут наблюдать этот своеобразный космический спектакль в обсерватории ВГУ с половины десятого вечера. Только бы ясной была погода!