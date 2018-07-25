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Девушка выбросила мусор в окно и теперь может сесть на три года
Фото из открытых источников
Сейчас ей грозит до трёх лет лишения свободы. Об этом сообщил официальный представитель УВД облисполкома Максим Базыленко.
Инцидент произошёл в одной из многоэтажек в Гродно, во вторник, 24 июля. Девушка разбила стеклянный предмет. Осколки от него она выбросила в окно. Они повредили стоявший на парковке «Рено Сандеро».
Владелец автомобиля обнаружил царапины утром 25 июля и обратился в правоохранительные органы. Виновницу нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Жительница Гродно разбила стеклянный предмет. От осколков девушка решила избавиться, воспользовавшись окном.
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