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"Люди требуют самых жестких мер". Что в регионах говорят о коррупционном скандале в Минздраве

26.07.2018 00:21 — Разное | UDF  
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Картинка носит иллюстративный характер
UDF.BY опросил представителей независимых профсоюзов, следящих за настроениями на предприятиях.


Брест: «Надо задерживать и главного виновника – бывшего министра здравоохранения»

Правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской области Владимир Малей сказал UDF.BY, что местные жители поддерживают силовиков в их расследовании.

«Говорят, что правильно взяли этих начальников, мол, давно пора. В обществе большое недовольство сферой медицины. По сути ее перевели на платную основу. Пенсионеры жалуются: за удаление серных пробок из ушей и то нужно платить, а раньше это было бесплатно. В этой ситуации, когда увидели в домах задержанных сотни тысяч долларов, люди требуют самых жестких мер. Говорят надо брать не только уже схваченных, но и основного виновника – бывшего министра здравоохранения», – отметил Владимир Малей.

"Если Жарко и правда крестный отец Коли, то для Лукашенко это сдерживающий момент"

Вместе с тем коррупционный скандал по имиджу первого лица пока не ударил: «Реакция как и раньше часто бывало: молодец Лукашенко, что сажает их».


Слоним: «Все построено на откатах и круговой поруке»

Активист профсоюза РЭП из Слонима Михаил Сошко сказал UDF.BY, что новости о задержании высоких начальников из сферы медицины среди местных жителей шока не вызвали.

«У Слоніме кажуць: колькі ўжо можна змагацца з гэтай карупцыяй. Відаць жа, што ўся сістэма пабудавана на адкатах і кругавой паруцы. Напэўна, нешта прайшло міма касы і гэтых чыноўнікаў вырашылі пакараць, каб астатнім не павадна было», – рассказал о местных настроениях Михаил Сошко.

При нынешнем скандале он вспомнил слова одного директора совхоза на Гродненщине, который несколько лет назад сообщил, что его дом обокрали и забрали несколько десятков тысяч долларов.

«Калі яго спыталі, адкуль жа ў яго такія грошы, бо дырэктарам ён толькі пачаў працаваць, той адказаў: такая сума павінна быць дома ў кожнага, хто добра працуе. У нас уся сістэма дэградавала, крадуць ледзь не ўсе, каго падпусцілі да кармушкі», – считает житель Слонима.


Полоцк: «Люди погружены своими житейскими проблемами, вопросами выживания»

Председатель первички Свободного профсоюза Белароусского работников ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Виктор Стуков сказал UDF.BY, что не замечает, чтобы местные жители активно обсуждали вспыхнувший скандал.

«Люди погружены своими житейскими проблемами, вопросами выживания. Вот характерный пример: сейчас наш профсоюз ведет дело о профессиональном заболевании. МРЭК установил его наличие у работницы, но наниматель всяческими путями добивался отмены диагноза. И добился-таки, чтобы МРЭК отменил свое решение. Через суд восстановили справедливость. Но теперь работница не может добиться всех причитающихся ей выплат – трудно получить компенсацию за потерянное здоровье! В подобных ситуациях, когда пытаешься добиться для себя справедливости, уже не до того, что творят чиновники в Минске», – рассказал профсоюзный лидер.


Бобруйск: «Нет никакой сенсации»

Председатель первички Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Белшина» Сергей Гурло рассказал, что многие его знакомые сталкивались с коррупцией в повседневной жизни.

«Если бы у нас коррупции в стране не было, то новости о взятках в Минздраве стали бы сенсацией. А так большинство понимает, что это обыденное явление. В той же медицине даже больничного от участкового врача без подарочка можешь не получить. У меня как-то колени сильно болели, так хирург чуть ли не вытолкнул из кабинета – я пришел без ничего. Носят врачам даже в детскую поликлинику. На прошлой неделе встретил слесаря, который у нас когда-то в цехе работал. Мужик похудел до 50 кг, стал падать от слабости – не могли найти причину. Только когда он скандал устроил в кабинете главврача, нормально обследовали и нашли рак пищевода и метостазы, которые уже на печень пошли. Есть, конечно, в медицине и порядочные люди, но их все меньше», – поделился историями знакомых профсоюзный активист.

Сергей Гурло возмущен оправданием медиков, которые берут «подарки» из-за маленьких зарплат:

«А у кого они большие? Так что, все воровать будем? Еще что возмущает: пока начальники деньги лопатой гребут, на местах устраивают поборы. У нас на работе как-то требовали по 5 рублей на ремонт детской больницы. Я платить отказался. Мне не жалко, но куда идут наши налоги?»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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UDF.BY опросил представителей независимых профсоюзов, следящих за настроениями на предприятиях.
 
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