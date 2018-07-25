"Люди требуют самых жестких мер". Что в регионах говорят о коррупционном скандале в Минздраве

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Брест : «Надо задерживать и главного виновника – бывшего министра здравоохранения»

Слоним: «Все построено на откатах и круговой поруке»

Полоцк: «Люди погружены своими житейскими проблемами, вопросами выживания»

Бобруйск: «Нет никакой сенсации»

«А у кого они большие? Так что, все воровать будем? Еще что возмущает: пока начальники деньги лопатой гребут, на местах устраивают поборы. У нас на работе как-то требовали по 5 рублей на ремонт детской больницы. Я платить отказался. Мне не жалко, но куда идут наши налоги?»

Правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской областисказал, что местные жители поддерживают силовиков в их расследовании.отметил Владимир Малей.Вместе с тем коррупционный скандал по имиджу первого лица пока не ударил:Активист профсоюза РЭП из Слонимасказал, что новости о задержании высоких начальников из сферы медицины среди местных жителей шока не вызвали.– рассказал о местных настроениях Михаил Сошко.При нынешнем скандале он вспомнил слова одного директора совхоза на Гродненщине, который несколько лет назад сообщил, что его дом обокрали и забрали несколько десятков тысяч долларов.– считает житель Слонима.Председатель первички Свободного профсоюза Белароусского работников ОАО «Полоцк-Стекловолокно»сказал, что не замечает, чтобы местные жители активно обсуждали вспыхнувший скандал.рассказал профсоюзный лидер.Председатель первички Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Белшина»рассказал, что многие его знакомые сталкивались с коррупцией в повседневной жизни.поделился историями знакомых профсоюзный активист.Сергей Гурло возмущен оправданием медиков, которые берут «подарки» из-за маленьких зарплат: