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"Вложения - как в 6 баров на Зыбицкой". Бывший совладелец Mad Rabbit открыл гастропаб на Свободы

26.07.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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На месте кафе «Верхні горад», которое проработало на площади Свободы больше десяти лет, открылся гастропаб «Высота 281». Мы посмотрели на него изнутри и изучили цены. А также узнали, почему совладелец «Высоты» ушел из проекта Mad Rabbit на Зыбицкой.


«Бюджет и инвестиции здесь совсем другие»

Более 10 лет напротив собора на Свободы, 4, проработало кафе «Верхний город». Идея открыть на этом месте гастропаб возникла у бизнесмена Евгения Андреева.


Евгений Андреев

Раньше он имел отношение к компании по производству металлоконструкций, потом у него был безымянный фастфуд, а еще позже он стал сооснователем бара Mad Rabbit на Зыбицкой. Но это заведение продали в ноябре 2017 года.

— В операционной деятельности за тот срок (с марта по ноябрь) Mad Rabbit не окупился, но был близок к этому. Мы его не выставляли сами на продажу. Так получилось. К нам просто пришли люди с предложением. Там все было выгодно.

В запуске нового проекта на Свободы, 4, Евгений предложил поучаствовать еще трем инвесторам. Они выкупили компанию — владельца кафе, а затем реорганизовали ее.


Среди владельцев есть учредители и крупного ресторанного бизнеса в Минске, и люди без опыта работы в общепите, говорит Евгений.

— Одно дело открыть бар на 50 метров и другое — заведение с полноценной кухней на 100 метров, — сравнивает он вложения в бар на Зыбицкой и в гастропаб на Свободы. — Бюджет и инвестиции здесь совсем другие — можно шесть баров на Зыбицкой открыть.


Как изменилась кухня и какие цены будут в новом заведении

Перемены в помещении произошли в короткие сроки. За 41 день ремонта в кафе изменили всё — от кухни до интерьера и персонала. От старого заведения осталась только вывеска. В уже открывшемся зале есть около 30 мест, а чуть позже этажом ниже будет работать зал примерно на 40 мест.

Евгений рассказывает, что новое название «Высота 281» связано с самой верхней точкой Минска и тем, что заведение работает в Верхнем городе.


Вместо белорусской еды вперемешку с пастой карбонара и салатом цезарь в гастропабе будет смесь европейской кухни и паназии.

— Паназии немного, в основном у нас все же европейская кухня. Уже приходили ресторанные критики, пробовали, поставили 8−9 кокобаев. Отдельной страницей разработаем белорусское меню. Это обусловлено тем, что мы находимся в центре города в историческом здании.


Евгений также объясняет отличие гастропаба от обычного кафе или ресторана.

— У нас много разливного пива — стоит 10 кранов. Плюс бутылочного 20 позиций. Также представлено почти 50 наименований вина. При этом в гастропабе кухня полного цикла, достаточно серьезная. То есть мы держим акцент и на кухню, и на бар.


По словам совладельца, в «Высоте 281» для «заведения такого уровня» цены низкие, а граммовка порций большая.

Так, например, мидии в сливочно-кокосовом соусе с лаймом и зеленью (200 граммов) стоят 14 рублей. Ребра свиные (280 граммов) — 15 рублей. Карпаччо из говядины (100/60 граммов) — 14 рублей.Тар-тар из тунца с соусом понзу и авокадо (130/50 граммов) стоит 17 рублей. Самая дорогая позиция из горячего — «Гренландские креветки к пиву» (450 граммов) — 26 рублей. Для легкого перекуса тут подают брускетты за 6 рублей.

Гастропаб работает с 10 утра до полуночи, а в пятницу и субботу до 2 часов ночи.

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Теги: Минск
 
 
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Читайте, как совладелец гастропаба ушел из проекта с баром на Зыбицкой и как изменилась кухня на месте старого кафе.
 
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