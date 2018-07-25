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"Вложения - как в 6 баров на Зыбицкой". Бывший совладелец Mad Rabbit открыл гастропаб на Свободы
На месте кафе «Верхні горад», которое проработало на площади Свободы больше десяти лет, открылся гастропаб «Высота 281». Мы посмотрели на него изнутри и изучили цены. А также узнали, почему совладелец «Высоты» ушел из проекта Mad Rabbit на Зыбицкой.
«Бюджет и инвестиции здесь совсем другие»
Более 10 лет напротив собора на Свободы, 4, проработало кафе «Верхний город». Идея открыть на этом месте гастропаб возникла у бизнесмена Евгения Андреева.
Раньше он имел отношение к компании по производству металлоконструкций, потом у него был безымянный фастфуд, а еще позже он стал
— В операционной деятельности за тот срок (с марта по ноябрь) Mad Rabbit не окупился, но был близок к этому. Мы его не выставляли сами на продажу. Так получилось. К нам просто пришли люди с предложением. Там все было выгодно.
В запуске нового проекта на Свободы, 4, Евгений предложил поучаствовать еще трем инвесторам. Они выкупили компанию — владельца кафе, а затем реорганизовали ее.
Среди владельцев есть учредители и крупного ресторанного бизнеса в Минске, и люди без опыта работы в общепите, говорит Евгений.
— Одно дело открыть бар на 50 метров и другое — заведение с полноценной кухней на 100 метров, — сравнивает он вложения в бар на Зыбицкой и в гастропаб на Свободы. — Бюджет и инвестиции здесь совсем другие — можно шесть баров на Зыбицкой открыть.
Как изменилась кухня и какие цены будут в новом заведении
Перемены в помещении произошли в короткие сроки. За 41 день ремонта в кафе изменили всё — от кухни до интерьера и персонала. От старого заведения осталась только вывеска. В уже открывшемся зале есть около 30 мест, а чуть позже этажом ниже будет работать зал примерно на 40 мест.
Евгений рассказывает, что новое название «Высота 281» связано с самой верхней точкой Минска и тем, что заведение работает в Верхнем городе.
Вместо белорусской еды вперемешку с пастой карбонара и салатом цезарь в гастропабе будет смесь европейской кухни и паназии.
— Паназии немного, в основном у нас все же европейская кухня. Уже приходили ресторанные критики, пробовали, поставили 8−9 кокобаев. Отдельной страницей разработаем белорусское меню. Это обусловлено тем, что мы находимся в центре города в историческом здании.
Евгений также объясняет отличие гастропаба от обычного кафе или ресторана.
— У нас много разливного пива — стоит 10 кранов. Плюс бутылочного 20 позиций. Также представлено почти 50 наименований вина. При этом в гастропабе кухня полного цикла, достаточно серьезная. То есть мы держим акцент и на кухню, и на бар.
По словам совладельца, в «Высоте 281» для «заведения такого уровня» цены низкие, а граммовка порций большая.
Так, например, мидии в сливочно-кокосовом соусе с лаймом и зеленью (200 граммов) стоят 14 рублей. Ребра свиные (280 граммов) — 15 рублей. Карпаччо из говядины (100/60 граммов) — 14 рублей.Тар-тар из тунца с соусом понзу и авокадо (130/50 граммов) стоит 17 рублей. Самая дорогая позиция из горячего — «Гренландские креветки к пиву» (450 граммов) — 26 рублей. Для легкого перекуса тут подают брускетты за 6 рублей.
Гастропаб работает с 10 утра до полуночи, а в пятницу и субботу до 2 часов ночи.
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Читайте, как совладелец гастропаба ушел из проекта с баром на Зыбицкой и как изменилась кухня на месте старого кафе.
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