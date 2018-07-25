Велосипед – самое популярное транспортное средство в мире. Не верите? Тогда сравните: велосипедов насчитывается свыше 1,4 миллиарда, автомобилей – около 400 миллионов. Даже миллионеры пересаживаются с шикарных авто на двухколесный транспорт. А теперь посмотрим на наши улицы. Много ли на Гродненщине велосипедистов? Немало, но могло быть больше. А что мешает пересесть на два колеса? Чтобы ответить на этот вопрос, проехались по городу, поговорили с велолюбителями и даже окунулись в историю.











На Гродненщине 90 велодорожек и 70 веломаршрутов





Разрабатывается новая концепция развития велодвижения на Гродненщине. Больше велодорожек, интереснейшие веломаршруты, безопасность передвижения на двухколесном транспорте – все для того, чтобы велосипедный стиль жизни не просто стал модным, а прочно вошел в жизнь если не каждого, то большинства жителей области.





Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома:





– По области частично проведена сертификация велосипедных маршрутов. Из семи десятков сертифицировано уже более половины. Что это дает велотуристу? Сертификат свидетельствует о том, что веломаршруты должным образом оборудованы, не повторяются, а, главное, интересны как для местных жителей, так и для гостей. Проверено специалистами.





Создаются новые веломаршруты, в том числе в рамках программ трансграничного сотрудничества. В последнее время над такими проектами трудились в Новогрудке, Лиде и других регионах. К примеру, только на Новогрудчине при поддержке ПРООН велотуристы обретут порядка десяти новых интереснейших маршрутов, четыре из которых уже должным образом оборудованы и промаркированы. С новой стороны откроется центр Лиды даже для местных жителей: разработано увлекательное путешествие по историческим улочкам на велосипедах.





Даже, казалось бы, в изъезженном велосипедистами Гродно им есть, что опробовать и куда прокатиться. Веломаршрут «Шляхам Тызенгаўза» – это прекрасная возможность доехать из областного центра к озеру Юбилейному на велосипеде и посмотреть на город и пригород другими глазами.









Тем, кто уже «сросся» с двухколесным другом и не представляет без него своих путешествий, советуем проехать 50 километров по новому маршруту «Следами ятвягов». Он берет начало от пункта пропуска «Лесная – Рудавка» и проходит по красивейшим местам в районе Августовского канала.



Посоревноваться с ним по красоте сможет разве что трансграничный маршрут «Август Вело», работы над созданием которого ведутся в настоящее время. Он проляжет от Микашувки до Рудавки с польской стороны и от пункта пропуска «Лесная» до Гродно – с белорусской. Предполагается, что его протяженность по области составит около 60 километров. Открытие веломаршрута «Август Вело» намечено на 1 мая 2019 года.









Кстати





Ориентироваться в сети велодорожек и веломаршрутов области поможет интерактивная карта, размещенная на сайте управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.





Велопарковки в виде букв





Более трехсот велопарковок оборудованы в Гродно. Они установлены возле крупных магазинов, социальных, культурных и спортивных объектов.





Все точки, где велолюбителям можно припарковаться, нанесены на интерактивную карту bikemap.rovar.info . Более того, здесь можно оставить пожелание увидеть велопарковку в том или ином месте.









По словам активистов общественного объединения «ВелоГродно», сейчас идет работа над тем, чтобы эти парковки стали более комфортными и выглядели презентабельно. На этот счет много идей у молодежи, которая все активнее пересаживается на велосипеды. На выставке «100 идей для Беларуси» учащиеся Гродненского профессионально-технического лицея строителей №1 предложили связать объекты исторического веломаршрута по городу с помощью сети экономичных и весьма оригинальных по своему виду велопарковок. Если на них посмотреть издали, то в причудливо изогнутых линиях можно прочитать имя нашего города.





Но в первую очередь велостоянки должны прочно удерживать велосипед и в паре с велозамком служить сохранности «железного друга». Пристегивать двухколесный транспорт настоятельно рекомендуют правоохранители.









Кстати





С начала года в области зарегистрировано 98 велосипедных краж, сообщили в пресс-службе УВД облисполкома. Здесь же нам рассказали о ноу-хау: нанесенная на велосипед специальная невидимая маркировка позволит в случае кражи доказать, кому он принадлежит по праву.





На велосипеде на работу и в ЗАГС





В соревнованиях, какой район самый «велосипедный», если не победителем, то призером наверняка могла бы стать Мостовщина.





Отношение к двухколесному транспорту здесь особое. Об этом каждый день красноречиво рассказывают велосипедные стоянки на территории предприятия «Мостовдрев». Десятки велосипедов соседствуют на протяжении рабочей смены, пока их хозяева трудятся в цехах. Картинка впечатляет! Дополняют ее многочисленные велолюбители на улицах районного центра, которые, на удивление, прекрасно ладят с автолюбителями.





Откуда у мостовчан страсть к двухколесному транспорту, логично было поинтересоваться в секторе спорта и туризма Мостовского райисполкома.Оказалось, его заведующий Сергей Кухлей сам фанат велосипеда.





– Даже на работу в исполком я езжу на велосипеде. Обязательная для чиновника официальная форма одежды не помеха. Двухколесный транспорт – это удобство, а главное, здоровье, – говорит Сергей Кухлей.





Он и детям привил любовь к двухколесному транспорту. Дочь в Правых Мостах заведует амбулаторией и на работу из районного центра тоже добирается на велосипеде. Сын живет в Гродно, готовится вместе со своим малышом соврешить велобросок из областного центра в родной город. Даже купил для этого современное детское кресло.





– Так исторически сложилось, что Мостовщина – велосипедный край. Люди смотрят друг на друга и решаются сами оценить преимущества двух колес. А потом уже отказаться от них сложно. Особенно тем, кто наловчился ездить на велосипеде из сельской местности в районный центр на работу.









Гродно помнит велосипедную свадьбу, которую несколько лет назад сыграли Ирина и Дмитрий Левкевичи.





Познакомились молодые люди на одной из велопрогулок. И если поначалу велосипед для них был всего-навсего точкой соприкосновения интересов, то вскоре стал символом семейного старта. В день свадьбы Ирина и Дмитрий проехали по центральным городским улицам в сопровождении коллег-велолюбителей.









Спустя шесть лет супруги по-прежнему любят езду на велосипеде, часто добираются на двухколесном транспорте на работу, участвуют в веломарафонах и уже посадили на велик свою четырехлетнюю дочку Дашу. На днях девочка впервые приняла участие в веломарафоне «Суседзi».

Кстати, в ГАИ не против велосипедных свадеб и готовы разъяснить желающим, как это сделать правильно и безопасно.



Эволюция велосипеда









В Гродно делали велосипеды



Не все знают, но в Гродно в начале прошлого века делали свои велосипеды и мотоциклы, которые пользовались огромным спросом.









Велосипедно-мотоциклетная фабрика носила название «Неман» и располагалась в доме №20 по нынешней улице Карла Маркса. Она была основана семьей Старовольских в 1894 году. Чуть позже, в 30-х годах XX века, фабрика выпускала швейные машинки и легкие мотоциклы. Известны такие цифры: в 1936 году фабрика «Неман» произвела около 10 000 велосипедов, в 1938 – 166 мотоциклов. Гродненские велосипеды по своей конструкции были копиями немецких моделей, но с некоторыми доработками. Фабрика даже делала мотоциклы по лицензии BMW.





Выбираем городской вариант









Где починить велосипед?





На Гродненщине работают шестнадцать веломастерских, в которых ремонтируют от детского «трехколесника» до навороченного «горника».





Причем в ценниках даже близко не фигурируют суммы, которые приходится отдавать на ремонт машин автолюбителям. Одна из гродненских семей, в которой родители и их двое детей передвигаются на велосипедах практически круглый год, поделилась: весной обслуживание каждого велика обходится около 100 рублей. И если не поскупиться, то можно проездить весь год с минимальными поломками.





На случай, если велосипед отказался ехать прямо в пути, в Гродно есть выездная веломастерская. Рассчитывать на ее помощь можно с 9.00 до 22.00 в любой точке города.





При этом не забывайте о гарантии. Если велосипед куплен недавно и поломка подходит под гарантийный случай, то продавец обязан устранить неполадки. Это делается непосредственно в магазине или гарантийной веломастерской.









Врач советует: 35 километров в неделю



Если в неделю проезжать на велосипеде 30-35 километров, это снизит риск заболеваний сердца в два раза, утверждает заведующая кардиологическим отделением областной клинической больницы медицинской реабилитации Елена Петюкевич.





По ее словам, велосипедные тренировки укрепляют мышечную систему сердца, улучшают эластичность стенок кровеносных сосудов, нормализуют давление. Кроме того, езда на велосипеде улучшает сон, пищеварение, снижает вес, укрепляет нервную систему.





Лучше всего начинать с езды вечером после 19.00. Оптимальная продолжительность – 1-2 часа в день. Заниматься велоспортом можно ежедневно. Начинать стоит с 15-30 минут в день, каждый раз прибавляя по 15-20 минут. Пользу принесет движение со скоростью 15-20 километров в час. Следите за пульсом: при такой скорости норма 120-150 ударов в минуту.









Спешиваться и быть внимательным





В двух из трех смертельных ДТП с участием велосипедиста виновны водители двухколесного транспорта.





В текущем году за нарушение ПДД оштрафовано 2,2 тысячи велосипедистов, а это на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пристальное внимание стражей дорожной безопасности к любителям передвигаться на двухколесном транспорте дало результат: количество ДТП с участием велосипедистов уменьшилось. И тем не менее, статистика пока не сведена к нулю.





Официальный представитель ГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик называет основной причиной передвижение необорудованного по всем правилам двухколесного траспорта в запрещенных местах. Особенно это проблема для осенне-зимнего периода, когда темнеет рано.

Еще банальнее – велосепидисты ленятся спешиваться перед пешеходным переходом.





Два мнения: профессионала и любителя





Юлия Коледа, руководитель общественного объединения велосипедистов «ВелоГродно»





– «ВелоГродно» вскоре исполнится пять лет. Это второе общественное объединение велосипедистов в стране после «Минского велосипедного общества». Оно объединяет около 110 постоянных членов. Кому, как не нам знать о проблемах велолюбителей?





Все видели отведенные на тротуарах белой линией дорожки для двухколесного транспорта. Но то ли из-за невнимательности, то ли из-за слабой информированности по ним частяком разгуливают пешеходы, что затрудняет движение велосипедов по городу. Считаю, что пешеходам стоит быть более внимательными, а велодорожкам не помешало бы стать заметнее. Так и просится дополнительная маркировка в местах выхода к велодорожкам из магазинов, социальных учреждений. А то пешеход может и не заметить, что идет не по своей части тротуара.





Эти и другие идеи продвигаю в городском координационном совете по развитию велодвижения, который создан при горисполкоме. Совместными усилиями многое удалось решить. К примеру, сейчас в городе активно понижают бордюрный камень. Наверняка горожане видели в микрорайоне Девятовка частично разобранные тротуары. Съезды с них станут ниже, и велосипедистам не придется больше «скакать». На очереди Вишневец. Также велолюбители Гродно ратуют за то, чтобы новые микрорайоны сразу строились с учетом интересов велосипедистов. По-моему, всем уже стало ясно, что велосипед – это удобный и экологичный вид транспорта, популярность которого будет только возрастать.

А еще мечтаем о скейт-парке и школе экстремальных видов спорта.







Татьяна Кузнеченкова, журналист





Не претендуя на истину в последней инстанции, поделюсь личным мнением и опытом.





Если коротко о наболевшем, то схема выглядит так: ты сел на велосипед и в некотором смысле оказался лишним. На проезжую часть – нельзя. На тротуаре – мешаешь пешеходам. Потому каждый шаг по созданию инфраструктуры для велосипедистов особенно радует. Тем более, нас все больше.

Хочется сказать и о конкретных примерах, тех деталях, которые создают комфорт. Отдельным пунктом в списке личных велосипедных страхов – Румлевский мост. Ямы на тротуаре, столбы посреди него, которые приходится объезжать рискованно близко к проезжей части или поручням (а они там с высоты сидящего на велосипеде довольно низкие). Экстрима это добавляет, а вот удобства – не особенно. Или, к примеру, узкие тротуары, как на улицах Карла Маркса или Кирова. Хотя это именно тот пункт, который вряд ли можно изменить. Разрешить ездить по проезжей части? Тоже не лучший вариант.



Что еще ужасно надоедает велосипедистам, так это необходимость спешиваться при пересечении дороги. От «коллег» не раз слышала предложение выделить, особенно на регулируемых пешеходных переходах, дорожку для велосипедистов. Загорелся зеленый – одни пошли, другие поехали. Во многих странах Европы именно так и сделано. Удобно. Безопасно ли?





Велодорожки за городом – это настоящая радость и минуты наслаждения природой. В планах – прокатиться в районе Августовского канала. Правда, имея личный двухколесный транспорт, брать напрокат на месте как-то не особенно хочется. Ехать на велосипеде до канала… Пока доедешь, уже и накатаешься. Расстояние все же неблизкое. Поэтому жду, когда можно будет взять велик в рейсовый автобус.





А вот Коробчицы – маршрут изведанный. Правда, на обратном пути каждый раз приходится рисковать, пересекая перекресток за деревней. Поток машин серьезный, пешеходного перехода нет, а желающих пропустить – и того меньше. То же самое за заправкой, когда въезжаешь в Гродно со стороны Путришек, а справа оказывается оживленная дорога.