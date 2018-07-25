Граф Тышкевич, капитуляция Наполеона и медвежья академия: в проекте «ГП» «Гродненщина синеокая» путешествуем по Вилии

Вилия, правый приток Немана, течет по территории Беларуси и Литвы. Входит в десятку основных рек нашей страны. Из своих 510 километров 264 течет по Беларуси, 186 – по Гродненщине: Сморгонскому и Островецкому районам. Река невероятно извилистая, с низкими уютными, а порой высоченными обрывистыми берегами, покрытыми лесом.







Она подпитывается многочисленными речушками, каждая из которых по-своему хороша: Ошмянка, Мша, Драй, Поддубянка и другие. Местные жители порой называют реку Велля и утверждают, что ее название произошло от слова «великая».









Когда-то она была судоходной, по ней сплавляли лес. В водах реки водятся щука, окунь, плотва, лещ, линь, карась, верховодка, судак, форель ручьевая, угорь, налим. Но главная рыбная ценность Вилии – кумжа из семейства лососевых, которая прямиком из Балтики заходит сюда на нерест. Чайки, лебеди, бакланы, белая и серая цапля, разнообразные представители семейства утиных, бобры, выдры, косули, олени и другие представители фауны чувствуют себя у реки безопасно. По Вилии проходит граница биологического заказника «Мицковский».





Рядом много болот, которые в Великую Отечественную войну надежно укрывали партизан. А уж какие интересные культурно-исторические объекты расположились вдоль Вилии – дух захватывает! Река питает водой два крупных города – Минск и Вильнюс, энергия ее вод используется для выработки электричества Вилейской ГЭС. Одна из самых любимых туристами рек Беларуси манит на сплавы не только местных жителей, но и гостей из соседней Литвы, Польши, России.









ПО СЛЕДАМ ГРАФА ТЫШКЕВИЧА





«Всем сердцем люблю землю, что жизнь мне дала…» – такими словами начинается книга графа Константина Тышкевича «Вилия и ее берега». Труд написан по итогам экспедиции 1857 года, в ходе которой граф и его единомышленники прошли по Вилии от ее истоков до впадения в Неман. Изданная уже после его смерти в 1871 году в немецком Дрездене книга детально и живописно описывает то, что увидела экспедиция в многодневном плавании – характер самой реки, историю и географию прибрежных территорий, обычаи и фольклор жителей.





Спустя 150 лет энтузиасты из Беларуси и Литвы повторили путь графа Тышкевича по Вилии – от белорусской деревеньки Камено до литовского Каунаса. И каждый год туристы-водники проводят аналогичные экспедиции «Путями Тышкевича». Они очень любят реку, ведь она несложна для сплава даже для начинающих.









ЖЕМЧУЖИНА СМОРГОНЩИНЫ





Мы начинаем свой насыщенный маршрут вдоль Вилии у деревни Оленец Залесского сельсовета Сморгонского района. Именно здесь река втекает на Гродненщину из Минской области и дальше катит свои воды мимо агрогородка Залесье, неспешно петляя меж берегов, поросших деревьями и аиром.









Деревня Оленец отмечена на карте 1850 года под названием Оленецк в составе Беницкой волости Ошмянского уезда Виленской губернии. В 1865 году насчитывала 21 двор и 157 жителей и входила в состав имения Залесье князей Огинских. Сегодня Оленец – рай для дачников. Сам же агрогородок Залесье – в двух километрах от деревни.









Административный центр сельского Совета с современной инфраструктурой расположен на железнодорожной линии Минск – Вильнюс. Славен усадьбой, в которой в 1802–1822 годах жил композитор и политик Михал Клеофас Огинский. Именно здесь были написаны великолепные мелодии, в том числе знаменитый полонез «Прощание с Родиной». Побывать в Северных Афинах, погулять по музею и старинному парку начала XIX века, узнать истории и легенды здешних мест, полакомиться горячими круассанами в дворцовом кафе – подарок для любого туриста.









В нескольких километрах от Залесья – деревня Михневичи с Покровской церковью из бутового камня и могилой участника Первой мировой войны, полковника 14-го Грузинского гренадерского полка Акакия Отхмезури.









РОДИНА МЕДВЕЖЬЕЙ АКАДЕМИИ И БАРАНОК





Перед Сморгонью Вилия разливается Белым озером. Мемориал-переправа, с которого началось освобождение райцентра от фашистов в 1944 году, легендарный мост, на котором хочется стоять молча и любоваться зелеными островами-отмелями в центре реки. За мостом река выходит на луговую низину и очаровательно по ней петляет, показывая себя во всей красе.





Сморгонь известна с 1503 года как владение Зеновичей, позже Радзивиллов и Пшездецких, которым во многом и обязана яркими страницами своей истории. Здесь в 1590 году была построена бумажная мануфактура, на которой делали бумагу с водяными знаками в виде герба рода Зеновичей. А в XVII веке была основана знаменитая «Сморгонская медвежья академия», получившая известность при Кароле Радзивилле.









Неслучайно на гербе города изображен стоящий на задних лапах бурый медведь с радзивилловским гербом «Трубы» в лапах. Он же есть и на упаковках товаров местного предприятия молочных продуктов. Медведи в городе повсюду: деревянные, медные, во дворах, парках, в музее.





И баранки, говорят, тоже впервые появились в Сморгони как лакомство для обучаемых медведей, а затем распространились по всей Беларуси и за ее пределами. В 30-х годах XX века в Сморгони было около 60 артелей по выпечке баранок!





Сморгонь была лакомым кусочком для завоевателей: столько горьких событий пришлось на ее долю. Именно рядом со Сморгонью Наполеон продиктовал свой последний приказ по бывшей «Великой армии», бросил свое войско и выехал в Париж. В годы первой мировой войны здесь проходил фронт. К тому же, в Сморгони была применена первая газовая атака, город был полностью разрушен. На сморгонской земле осталось немало свидетельств того страшного времени: доты, блиндажи. Как дань памяти всем погибшим открыт большой мемориальный комплекс памяти жертв первой мировой войны авторства скульптора Владимира Теребуна.





Много других интересных фактов об истории города можно узнать в Сморгонском историко-краеведческом музее и музее гимназии.









Жемчужина и визитная карточка города – костел Святого Михаила Архангела, построенный в XVI веке как кальвинистский сбор владельцем города Кристофом Зеновичем. В советское время в храме были магазин и музей. В 1990 году костел возвращен верующим. Легенды гласят, что под храмом находятся усыпальница семьи Зеновичей и система подземных ходов, ведущих к Вильно и Креву.





СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА, ПРУД С КУВШИНКАМИ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДОМИКИ





От Сморгони едем по полевой дороге прямиком к речному берегу. За рулем наш гид – начальник Сморгонской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Пахомов.









Недалеко от деревни Войниденяты – знаменитая «Золотая Горка», на которой произошло кровопролитное сражение в первую мировую войну, здесь же – линия укреплений первой мировой. После Данюшево берега реки становятся выше и одеваются лесами (преимущественно сосновыми), течение ускоряется, в русле появляются огромные валуны и каменистые перекаты. Здесь река прорезает северо-западный склон Ошмянской гряды.









У агрогородка Жодишки с более чем пятисотлетней историей, – у Вилии несколько красивых порогов. Река входит в узкую долину с крутыми холмистыми склонами, поросшими лесом с преобладанием сосны и дуба, и становится еще более живописной. В русле встречаются каменистые перекаты и песчаные отмели, из береговых склонов бьют родники.









Пять лет назад в Жодишках снимались эпизоды фильма «Государственная граница». Невероятно красивый пруд, мост, а возле него – действующая водяная мельница конца XIX века – все это можно было увидеть в кадре. Мельницу, к слову, выкупил и отреставрировал наследник бывших владельцев – Франц Жилко.









А в костеле Пресвятой Троицы, основанном как кальвинистский сбор в 1612 году, поражают росписи, выполненные белорусским художником Петром Сергиевичем. Персонажей для традиционных библейских сюжетов художник «срисовывал» с местных крестьян. Здесь же в праздники и по воскресеньям звучит орган, которому более трехсот лет.





Впечатляет в Жодишках и здание бывшего иезуитского коллегиума, которое хорошо сохранилось. Потрясающей красоты здешние места – находки для туриста! Белая гора, единственный в стране скалодром под открытым небом, обрывистые берега...









У агрогородка Жодишки с более чем пятисотлетней историей, – у Вилии несколько красивых порогов. Река входит в узкую долину с крутыми холмистыми склонами, поросшими лесом с преобладанием сосны и дуба, и становится еще более живописной. В русле встречаются каменистые перекаты и песчаные отмели, из береговых склонов бьют родники.









ВОДОПАД НА ВИЛИИ





На правом берегу реки за деревней Ошмянец Сморгонского района вода Вилии падает по каскаду позеленевших камней, образуя удивительный по красоте водопад!









С ним связано несколько интересных историй. Пересказ одной приводится впервые в 1843 году в произведении писателя Игнатия Ходьки «Литовские рисунки». Еще в те века, когда Жодишки принадлежали иезуитам, появилась высокая гора, насыпанная людьми, на вершине которой образовался круглый пруд, в глубоких и чистых водах которого отражались и звезды, и луна. Вода из пруда по прокопанному руслу шумным каскадом спадала вниз.









Была мельница, напоминавшая гнездо ласточки, которая прилепилась к склону горы. Падающая из пруда вода вращала ее колесо, энергия воды крутила жернова. Но для иезуитов наступили не лучшие времена. В тот день, когда они покидали Жодишки, мельница … отлепилась от горы и рухнула в долину.





В 1999 году при исследовании культового комплекса возле деревни Ошмянец архитектор Эдвард Зайковский услышал еще одну легенду. Якобы на горе когда-то стоял костел, который ушел под землю. Камни, по которым сбегает вода, образуя водопад, были унесены водой с фундаментов этого костела. В народе водопад называют «Иезуитская мельница» или ласково «Млынок».





ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ МАЛОЙ РОДИНЫ





Сморгонский край – чудесный уголок белорусской земли, который дал известных деятелей культуры, науки, политиков и писателей, просветителей. Среди них композитор Михаил Клеофас Огинский, этнограф-лингвист Ян Карлович, композитор-дирижер Мечислав Карлович, писатели Франтишек Богушевич, Марьян Дукса, скульптор Владимир Теребун, ученый Григорий Залесский и другие.

В городском парке есть памятник Богушевичу, а на стене одного из домов в центре города его цитата: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…».





Попрощавшись с Вилией на Сморгонщине, в следующую среду мы встретимся с ней в Островецком районе.



