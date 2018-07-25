Красивая месть. Девушка похудела и выиграла конкурс красоты, чтобы отомстить обидчикам

Модель из Малайзии Джоанна Джозеф к 21 году уже дважды стала победительницей конкурсов красоты, и к такому результату она шла не один год. Большую часть жизни девушка весила сто килограммов и терпела постоянные издевательства от одноклассников, родственников и учителей. В конце концов ее успех стал лучшей местью.

В свои 21 жительница Малайзии Джоанна Джозеф выглядит так, что школьные товарищи с трудом смогли бы ее узнать. Сейчас девушка работает в модельном агентстве и одерживает победы на конкурсах красоты, но так было не всегда, пишет LadBible .

Публикация от Joanna Joseph (@officialjoannaj) 4 Апр 2018 в 8:01 PDT

Джоанна родилась в небольшом городе Кланг в 1997 году и большую часть своей жизни провела под гнетом издевательств от окружающих. С раннего детства у Джоанн были проблемы с весом, что не оставляло равнодушными ни ее одноклассников, ни родителей.

По словам девушки, в 7 лет она весила 60 килограммов, а к 13 годам ее вес достигал ста. Отмечая избыточные объемы ребенка, учителя и родственники не помогали Джоанне справиться с проблемой, а лишь усугубляли ситуацию, обвиняя ее в переедании. При этом девочка нервничала еще больше и стремительнее набирала вес.

«Я ела и росла. Я могла съесть пять тарелок риса за один прием пищи. Когда мне было семь, я уже весила 60 килограммов и была самым толстым ребенком в школе».

В конце концов беспрестанный троллинг начал негативно действовать на неокрепшую психику ребенка, и у Джоанны началась депрессия.



Фото: medialeaks.ru

«Учителя издевались надо мной не меньше одноклассников. Из-за этого я впала в депрессию, и у меня даже не осталось друзей, чтобы поговорить. У меня были только личный дневник и музыка, чтобы в школе я оставалась в здравом уме».

Джоанна вспоминает, как целыми днями лежала в постели и слушала Linkin Park и (странное сочетание) Джастина Бибера. В таком режиме для девушки прошли ужасные три года, но в 16 лет она решила, что больше так продолжаться не может. Джоанна начала обращать больше внимания на свои нездоровые привычки, касающиеся еды, и постепенно оставила в своем рационе лишь фрукты и овощи.

«Надо мной издевались буквально каждый день. Даже мои близкие люди. Да, у меня был избыточный вес и, вероятно, по их мнению, я выглядела некрасиво. Но мои родные каждый день делали меня еще несчастнее».

Хотя подобную диету сложно назвать полезной, вес Джоанны начал уменьшаться. Помимо питания растительной пищей, девушка начала бегать. Она все еще смущалась из-за своего внешнего вида, поэтому приходила на стадионы лишь по ночам и бегала два часа.

Публикация от Joanna Joseph (@officialjoannaj) 27 Сен 2016 в 1:39 PDT

Вскоре ее вес упал вдвое, до 52 килограммов, но этого все еще было недостаточно, чтобы заставить хулиганов замолчать.

«Даже когда мне удалось потерять так много веса, ребята продолжали насмехаться надо мной».

В 2016 году Джоанне исполнилось 19 лет, и для девушки настала пора отомстить всем, кто задирал ее в детстве. Джоанна приняла участие в конкурсе красоты одного из штатов Малайзии. Она не только с успехом выступила на подиуме, но и заняла первое место, став «Мисс Селангор — 2016» (Селангор — штат в Индии. — Прим. ред.). На достигнутом она не остановилась.

Публикация от Joanna Joseph (@officialjoannaj) 9 Июл 2016 в 4:41 PDT

Начав работать в модельном агентстве, в 2018 году Джоанна отправилась в Индию, где заняла второе место на Всемирном конкурсе красоты. При этом с 16 лет и до тех пор девушка не нанимала тренеров и диетологов, а справлялась лишь своими силами.

«Я мотивировала себя и пожертвовала в жизни многим, чтобы добраться туда, где стою теперь. И когда я увидела изменения, мне начало нравиться то, что я увидела».

Публикация от Joanna Joseph (@officialjoannaj) 25 Янв 2018 в 4:43 PST

Сейчас она надеется, что ее успех в качестве модели покажет страдающим от проблем со здоровьем и мнения окружающих людям, что другая жизнь — возможна. Какой бы невероятной она ни казалась.

«С 12 до 16 лет я прошла через ад, пока не решила взять дело в свои руки. Я поняла, что если не буду действовать, то несчастная жизнь не прекратится никогда».