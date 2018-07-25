​Заседание межправительственного совета ЕАЭС начинается в Санкт-Петербурге

Центром большой политики на ближайшие два дня станет Санкт-Петербург. Сегодня город на Неве принимает заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Здесь соберутся премьер-министры ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России). На повестке – около 20 вопросов, и практически каждый нацелен на расширение экономических связей. Так, акцент участники сделают на цифровом развитии государств ЕАЭС. Среди других тем – взаимодействие в сферах энергетики, транспорта, промышленной кооперации и таможенное сотрудничество.