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Гиды и экскурсии в Анапе

26.07.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Гиды и экскурсии в Анапе

Анапа — южный город-курорт Российской Федерации, расположенный в Краснодарском крае на черноморском побережье.

Там, где ныне стоит современная Анапа, во времена античности располагалось селение синдов Синдика, которое за три века до Рождества Христова стало частью Боспорского царства, сменив название на Горгиппию, в честь правившего здесь Горгиппа. В средние века город попал под власть Генуи и был переименован в Мапу. Генуэзцы построили здесь мощное крепостное укрепление Кеверган, которое устояло при нашествии Тимура в 1395-м году. Однако, спустя 80 лет город завоевали турки-османы, разместив свой воинский контингент. В 1782-м году здесь возвели новую турецкую крепость, вокруг которой образовалось селение, получившее название Анапа, что в переводе на русский язык – «ровный мыс». Затем начались русско-турецкие войны, в ходе которых селение несколько раз переходило из рук в руки, но в итоге, в 1829-м году стало окончательно территорией Российской Империи, а в 1846 получило городской статус.

Между тем, если вы собираетесь отдохнуть в Анапе, то более подробно и интересно об истории города вам расскажут местные частные гиды, зарегистрированные на тематическом интернет-ресурсе https://experts-tourister.ru/russia/anapa/guides, которые оказывают услуги сопровождения индивидуальным туристам и небольшим группам.

Наряду с традиционными обзорными маршрутами по курорту и окрестностям, анапскими гидами представлены индивидуальные туристические программы, согласно предпочтениям гостей

Стоит отметить, что для путешествий в Анапском р-не, а также по побережью Черного моря, гид на личном автомобиле будет совсем нелишним. Поездки к пещерам, водопадам, паркам станут наиболее комфортными на авто, благодаря чему за весьма короткие сроки, вы сможете увидеть максимум интересного.

Анапские экскурсоводы обслуживают разные категории туристов, от путешественников-одиночек до отдыхающих семейств и небольших групп. О стоимости услуг можно договориться заранее, связавшись непосредственно с самим гидом по телефону либо через мессенжеры.

Ко всему прочему, если потребуется, то гид встретит вас прямо по прилету, поможет приобрести автобусные и железнодорожные билеты, забронировать номер в отеле и многое другое.

 
 
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Анапа — южный город-курорт Российской Федерации, расположенный в Краснодарском крае на черноморском побережье. Там, где ныне стоит современная Анапа, во времена...
 
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