​Семья погибла в ДТП на трассе в Каменецком районе

Серьёзная авария в Брестской области. На трассе в Каменецком районе разбилась семья. Двое мальчиков (двух и пяти лет) и их мама погибли на месте. Отец – в тяжёлом состоянии.

Авария произошла несколько часов назад. Семья на микроавтобусе направлялась в сторону Беловежской пущи. Со второстепенной дороги на трассу выехал грузовик, водитель повернул налево, не уступив дорогу микроавтобусу. В результате брестчане влетели в бок МАЗа. Женщина и двое детей мгновенно скончались от полученных травм. За жизнь мужчины борются врачи. Водитель грузовика не пострадал. На месте работают следователи.