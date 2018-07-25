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Два года без цивилизации: житель столицы жил в лесу, чтобы не платить кредит
Новости Беларусь. Житель столицы жил в лесу, чтобы не платить кредит, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Недалеко от Жодино задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество. Он попал на камеры видеонаблюдения, когда воспользовался украденными денежными карточками. Известно, что правонарушитель страдал игровой зависимостью.
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Новости Беларусь. Житель столицы жил в лесу, чтобы не платить кредит, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Недалеко от Жодино задержали мужчину, который...
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