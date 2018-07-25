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В Ереване допрашивают Кочаряна

26.07.2018 19:53 — Разное | Партизан  
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Второй президент Армении Роберт Кочарян прибыл в Специальную следственную службу для участия в следственных действиях.

Об этом сообщает местный Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марине Оганджанян.

«Сейчас он участвует в следственных действиях. Другой информации на данный момент нет. Позже будут предоставлены дополнительные сведения», - сказала Оганджанян.

В Специальную следственную службу по делу 1 марта был приглашен и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. На вопрос журналистов, не боится ли он быть вовлеченным в дело в качестве обвиняемого, Хачатуров ответил отрицательно.

Издание отмечает, что Роберта Кочаряна было решено допросить по событиям 1-2 марта 2008 года в Ереване. Тогда силовики разогнали массовый протест сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Было применено боевое оружие, погибли 10 человек.


 
 
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Второй президент Армении Роберт Кочарян прибыл в Специальную следственную службу для участия в следственных действиях.
 
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