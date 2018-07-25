«Будем разговаривать с Беларусью об эмбарго». Пашинян высказался о поставках оружия Баку





Никол Пашинян

«Сейчас в нашем регионе очень напряженная ситуация. Я имею в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне».





В то же время премьер-министр Армении считает, что в России есть все рычаги и возможности, чтобы не допустить войну. Пашинян отметил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным он говорил о продаже Москвой вооружений Азербайджану:





«Эмбарго на оружие – это другой разговор, и этот разговор мы будем продолжать не только с Россией, но и с Беларусью, с нашими другими партнерами по ОДКБ. Потому что мы являемся членами общей Организации безопасности».





К тому же Никол Пашинян подтвердил, что отправил своего сына служить в армию Карабаха:





пишет сайт Белсат. «Это миролюбивый жест, потому что, я думаю, все мы понимаем, что если я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война. И упаси бог, чтобы мой сын и сыновья других моих соотечественников, и сыны Азербайджана, сыновья азербайджанских обычных граждан погибли. Это не логично. Для меня, конечно, это проблема: я не хочу, чтобы это случилось. Я был бы рад, если бы президент Ильхам Алиев отправил своего сына также там служить. Мы были бы уверены, что господин Алиев тоже не захочет, чтобы его сын погиб»,сайт Белсат.



