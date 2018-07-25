Адыгейский сыр может производиться только на территории Адыгеи? Да ладно!

В сентябре 2017 года в России вступили в силу документы, согласно которым адыгейский сыр может производиться только на территории Адыгеи. В итоге производство в РФ этой продукции упало на 15%, а освободившуюся нишу заняли заводы из Казахстана и Беларуси, пишет «Коммерсант».













Конфликт между адыгейскими производителями сыра и их коллегами из других регионов возник в 2016 году, когда название «адыгейский сыр» было закреплено «Роспатентом» как наименование места происхождения товара. В сентябре 2017 года вступило в силу решение суда по интеллектуальным правам, который подтвердил исключительное право предприятий, находящихся на территории Адыгеи (республиканский союз производителей сыра, объединяет семь молочных заводов) на название «адыгейский сыр».





Суд согласился с доводами сыроделов Адыгеи о том, что продукт, технология которого была разработана на основе национальной кухни адыгов, имеет уникальные свойства, обусловленные качеством молока (скот пасется в предгорьях Кавказа), а также особыми приемами работы (использование ивовых корзинок для формования сыра) и навыками сотрудников предприятий. Производители из других регионов безуспешно пытались обжаловать запрет использования названия в Верховном суде.





После этого производство адыгейского сыра на предприятиях за пределами республики было остановлено, в результате чего, по данным компании AC Nielsen, сегмент адыгейского сыра в 2017 году сократился на 15,2% (адыгейский сыр занимает около 10% российского рынка мягких сыров). По прогнозу инорегиональных производителей сыра, цена на продукт будет расти, а объем производства в России — сокращаться.





В российских сетях товар активно замещается продукцией из Казахстана и Беларуси, так как производители в этих странах не обязаны соблюдать исключительные права, закрепленные «Роспатентом», пишет «Коммерсант».





Недавно группа молокоперерабатывающих предприятий из нескольких регионов России обратилась в ФАС, «Роспатент» и Минсельхоз РФ с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны предприятий, входящих в Союз производителей продукции «Сыр адыгейский» (Республика Адыгея). Они намерены доказать, что требования к адыгейскому сыру, зафиксированные в патенте, не выполняются в самой Адыгее.





В Беларуси адыгейский сыр производят Лидский молочно-консервный комбинат, Кобринский маслодельно-сыродельный завод, могилевская «Бабушкина крынка», Калинковичский молочный комбинат и другие.



