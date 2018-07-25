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Пять женщин, в том числе белоруска, обвиняют австрийского дирижера в сексуальных домогательствах
Женщины-музыканты обвинили организаторов австрийского фестиваля классической музыки в игнорировании жалоб на недостойное поведение дирижера Густава Куна на протяжении многих лет.
Согласно агентству Associated Press, которое цитирует белорусская служба
Женщины утверждают, что австрийский дирижер Густав Кун подвергал их нежелательным поцелуем, обниманиям и ощупываниям, издевательствам и публичному унижению во время их участия в тирольском фестивале Erl между 1998 и 2017 годами.
Пять авторов - это белорусский скрипачка Елена Даргель, немецкая певица сопрано Бетин Камп, албанская скрипачка Нинела Ламай, немецкая певица меццо-сопрано Юлия Оэш и швейцарская певица сопрано Мона Сом.
Женщины утверждают, что организаторы фестиваля не способны реагировать на их многочисленные жалобы.
«Много раз пределы собственного достоинства и уважения были проигнорированы и нарушены ... Мы возмущены тем, что несмотря на хорошо известные факты, необходимые последствия не наступили до сих пор», - пишут они.
В заявлении адвоката фестиваля Майкла Крюгера открытое письмо названо «просто безответственным». По словам адвоката, Кун будет защищать себя юридически.
Austria Press Agency цитирует пресс-секретаря прокуратуры Инсбрука, Флориана Обергофера, который заявил, что обвинения расследуются.
В начале нынешнего фестиваля его президент Ханс Петер Хазэльштайнэр раскритиковал местного блогера за публикацию утверждений о притязаниях Густава Куна, заявив, что дирижер «до сих пор не скрывал, что ему нравится: вино, женщины и песни. Это вещи, которые мы все можем понять ».
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Женщины-музыканты обвинили организаторов австрийского фестиваля классической музыки в игнорировании жалоб на недостойное поведение дирижера Густава Куна на...
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