Пять женщин, в том числе белоруска, обвиняют австрийского дирижера в сексуальных домогательствах

Радио «Свобода» , открытое письмо за пятью подписями было опубликован в среду. Согласно агентству Associated Press, которое цитирует белорусская служба, открытое письмо за пятью подписями было опубликован в среду.





Женщины утверждают, что австрийский дирижер Густав Кун подвергал их нежелательным поцелуем, обниманиям и ощупываниям, издевательствам и публичному унижению во время их участия в тирольском фестивале Erl между 1998 и 2017 годами.





Пять авторов - это белорусский скрипачка Елена Даргель, немецкая певица сопрано Бетин Камп, албанская скрипачка Нинела Ламай, немецкая певица меццо-сопрано Юлия Оэш и швейцарская певица сопрано Мона Сом.





Женщины утверждают, что организаторы фестиваля не способны реагировать на их многочисленные жалобы.





«Много раз пределы собственного достоинства и уважения были проигнорированы и нарушены ... Мы возмущены тем, что несмотря на хорошо известные факты, необходимые последствия не наступили до сих пор», - пишут они.





В заявлении адвоката фестиваля Майкла Крюгера открытое письмо названо «просто безответственным». По словам адвоката, Кун будет защищать себя юридически.





Austria Press Agency цитирует пресс-секретаря прокуратуры Инсбрука, Флориана Обергофера, который заявил, что обвинения расследуются.





В начале нынешнего фестиваля его президент Ханс Петер Хазэльштайнэр раскритиковал местного блогера за публикацию утверждений о притязаниях Густава Куна, заявив, что дирижер «до сих пор не скрывал, что ему нравится: вино, женщины и песни. Это вещи, которые мы все можем понять ».