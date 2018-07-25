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Трагедия в Колодищах: делегата пятого Всебелорусского народного собрания приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью

26.07.2018 18:50 — Разное | Партизан  
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26 июля в суде Минской области обвинительным приговором завершилось разбирательство уголовного дела об убийстве с особой жестокостью, в котором обвинялся делегат пятого Всебелорусского народного собрания, бывший начальник котельного цеха минской ТЭЦ-3 Виталий Липницкий.

Трагедия в Колодищах: делегата пятого Всебелорусского народного собрания приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью
Трагедия произошла днем 2 декабря 2017 года в агрогородке Калодищи в двухэтажном коттедже, где обвиняемый после развода устроил разборку со своей бывшей супругой. Отношения он выяснял с ножом в руке . Угомонить разбушевавшегося мужчину попыталась родная сестра хозяйки коттеджа, но получила удар ножом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть 57-летней женщины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. Кухонный нож с широким 15-сантиметровым лезвием вошел в тело жертвы по рукоятку. Удар был такой силы, что сломал несколько ребер.

Убийство произошло на глазах  11-летнего сына Липницкого, что стало причиной психического расстройства, ребенок на некоторое время потерял речь. 

Липницкий обвинялся сразу по трем статьям УК: ст.186 (угроза убийством), п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью лица в связи с выполнением общественного долга) и по п. 1 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство заведомо малолетнего). Свою вину в умышленном убийстве сестры бывшей жены он отрицал, настаивал, что все произошло случайно. 

В прениях гособвинитель предложил наказать 47-летнего мужчину по совокупности преступлений к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд полностью согласился с этим предложением. Примечательно, что сразу после случившегося обвиняемый сказал своей бывшей жене, что идет в гараж вешаться. Очевидно, что передумал. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 


 
 
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26 июля в суде Минской области обвинительным приговором завершилось разбирательство уголовного дела об убийстве с особой жестокостью, в котором обвинялся делегат...
 
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