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Трагедия в Колодищах: делегата пятого Всебелорусского народного собрания приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью
26 июля в суде Минской области обвинительным приговором завершилось разбирательство уголовного дела об убийстве с особой жестокостью, в котором обвинялся делегат пятого Всебелорусского народного собрания, бывший начальник котельного цеха минской ТЭЦ-3 Виталий Липницкий.
Трагедия произошла днем 2 декабря 2017 года в агрогородке Калодищи в двухэтажном коттедже, где обвиняемый после развода устроил разборку со своей бывшей супругой.
Убийство произошло на глазах 11-летнего сына Липницкого, что стало причиной психического расстройства, ребенок на некоторое время потерял речь.
Липницкий обвинялся сразу по трем статьям УК: ст.186 (угроза убийством), п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью лица в связи с выполнением общественного долга) и по п. 1 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство заведомо малолетнего). Свою вину в умышленном убийстве сестры бывшей жены он отрицал, настаивал, что все произошло случайно.
В прениях гособвинитель предложил наказать 47-летнего мужчину по совокупности преступлений к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд полностью согласился с этим предложением. Примечательно, что сразу после случившегося обвиняемый сказал своей бывшей жене, что идет в гараж вешаться. Очевидно, что передумал.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Трагедия в Колодищах: делегата пятого Всебелорусского народного собрания приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью
26 июля в суде Минской области обвинительным приговором завершилось разбирательство уголовного дела об убийстве с особой жестокостью, в котором обвинялся делегат...
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