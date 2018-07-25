СБУ: в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» воевали 11 граждан Беларуси

Как сообщила пресс-служба СБУ, во время так называемого "пригожинского наступления" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли не менее 80 наемников, еще почти 100 получили ранения различной степени тяжести.













obozrevatel.com. "Российская власть сознательно вводит в заблуждение не только мировое, но и российское общество в отношении ЧВК "Вагнера" и жертв среди них. СБУ установила и идентифицировала лица 206 наемников, которые непосредственно принимали участие в так называемом наступлении в Сирии в феврале месяце", – сказал на брифинге в Киеве руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, пишет













публикует charter97. СБУ обнародовала досье на иностранных граждан, которые принимали участие в сирийской войне, в частности в отношении 11 граждан Беларуси, 4 – Молдовы, по одному – из Казахстана и Армении и двоих граждан Сирии, которые имеют двойное гражданство, в том числе и российское,charter97.











