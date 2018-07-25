|
Преданные сердцем: как живет приют для бездомных животных в Гродно
По данным защитников прав животных, ежегодно в Беларуси убивают около 70 тысяч бездомных собак и кошек. Чаще всего после отлова они содержатся в приюте только пять суток, пасли чего их попросту уничтожают. В течение многих лет защитники животных борются с подобной жестокостью.
В 2011 году неравнодушные к этой проблеме гродненцы создали организацию "Преданное сердце". Волонтерам удалось наладить контакты с городскими властями, которые помогли найти для бездомных собак здание, специально отведенное под приют. Сегодня на территории приюта содержится около 40 собак.
Эти животные имеют редкую возможность не страдать в тесных вольерах, а свободно перемещаться и общаться с другими собаками.
Все собаки социализированы и приучены к человеку. Сегодня с ними добровольно работают 17 волонтеров, которые приезжают каждый день, чтобы навести порядок и покормить собак.
Однако даже этих людей не хватает, чтобы уделить внимание каждому животному, которое, как и каждый из нас, требует внимания и тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным защитников прав животных, ежегодно в Беларуси убивают около 70 тысяч бездомных собак и кошек. Чаще всего после отлова они содержатся в приюте только пять...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)