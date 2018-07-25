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Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора

26.07.2018 19:33 — Разное | Интерфакс  
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США введут санкции против Турции в связи с задержанием Анкарой американского пастора Эндрю Брансона, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"США введут сильные санкции против Турции за продолжительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этого невинного глубоко верующего человека следует немедленно отпустить", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом.

В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением Ф.Гюлена, которые Анкара считает террористическими.

В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса защиты, которая требовала освободить из-под стражи американского пастора. 25 июля А.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

 
 
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США введут санкции против Турции в связи с задержанием Анкарой американского пастора Эндрю Брансона, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
 
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