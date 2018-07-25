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Беларусь ждет жесткой консолидированной реакции мирового сообщества на теракт в Сирии

26.07.2018 18:49 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь осудила теракт в Сирии.

"Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает осуществленную 25 июля  жестокую террористическую атаку группировки "Исламское государство" и последовавшие нападения банд террористов на населенные пункты в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда, которые привели к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что "бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества, одной из приоритетных задач которого должна являться борьба с террористическими и экстремистскими группировками".

"Мы последовательно выступаем за установление мира на сирийской земле и будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений терроризма", - отметили в МИД.

Как сообщалось, 221 человек погиб в результате серии терактов в районе города Сувейда на юго-западе Сирии и столкновений правительственных сил и боевиков ИГ.

По данным СМИ, среди погибших 127 гражданских лиц, число пострадавших не уточняется. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее межарабский телеканал "аль-Арабийя" сообщал, что три террориста привели в действие пояса, начиненные взрывчаткой в городе Сувейда, еще несколько взрывов прогремели к северу и востоку от города. По данным телеканала, ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГ.

При этом, по информации агентства САНА, были предотвращены еще два теракта, полицейским удалось уничтожить двух боевиков до того, как они привели взрывные устройства в действие.

 
 
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Беларусь осудила теракт в Сирии. "Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает осуществленную 25 июля  жестокую террористическую атаку...
 
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Чачэрскi веснiк
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Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
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