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Прогноз погоды на 27 июля

26.07.2018 20:36 — Разное | ОНТ  
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Есть такая поговорка: не зальёт, так засушит. Это про наши погодные реалии. На завтра вновь объявлен оранжевый уровень опасности, только в этот раз – из-за жары. Но грозы тоже будут! Завтра погодой в Беларуси будет управлять очень тёплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины. А в воскресенье мы окажемся на периферии скандинавского антициклона. Будет ещё жарче!

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью – в отдельных районах, днём на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами. Утром возможен слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый до 14 м/с. Температура ночью от 15 до 20 тепла, днём воздух прогреется до 25, а по югу страны до 31 выше нуля. В столице днём кратковременный дождь и +27…+29. Атмосферное давление днём пойдёт на спад.

В последние выходные июля сохранится неустойчивая погода. В субботу ночью – местами, а утром и днём на большей части страны пройдут кратковременные дожди. В воскресенье будет чуть суше. Осадки ожидаются в основном по юго-западу. Днём столбики термометров достигнут отметки +32.

И по традиции ометеорекордах дня. Самым жарким за весь период наблюдений выдалось 26 июля 1936. В Василевичах синоптики зафиксировали плюс 36. А в 2002 под утро в Брестской области температура опустилась всего до трёх градусов выше ноля. Самые сильные дожди прошли 26 июля 1973 в Лепеле – 84 мм осадков или 84 литра воды на квадратный метр.

В народном календаре сегодня– Гаврилов день. И в старину именно он считался серединой лета. Ясная и сухая погода в этот день предвещала такую же осень. Дожди – к суровой и снежной зиме. Ну, а завтра народный календарь рекомендует присматриваться к чайкам, если они неспешно 

 
 
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​Есть такая поговорка: не зальёт, так засушит. Это про наши погодные реалии. На завтра вновь объявлен оранжевый уровень опасности, только в этот раз – из-за жары.
 
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