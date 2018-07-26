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В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко

26.07.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко

Нынешние состязания проводятся в Ледовом дворце в 14-й раз в юбилейный для хоккейного клуба «Неман» год, которому 11 июля исполнилось 30 лет. Именно в этот день в 1988 году команды «ШВСМ Гродно» и «СКИФ ШВСМ Минск» были объединены под названием «Прогресс Гродно». Большое внимание и помощь клубу в его становлении и развитии в это время оказал Александр Дубко, руководивший тогда известным на весь СССР колхозом «Прогресс». Под его патронажем хоккейный клуб «Неман», получивший свое нынешнее наименование в 1991 году, оставался и в то время, когда Александр Иосифович возглавлял Гродненский областной исполнительный комитет. За свою тридцатилетнюю историю команда 7 раз становилась чемпионами страны, дважды выигрывался Кубок Беларуси. В 1996 году «Неман» стал чемпионом Восточноевропейской хоккейной лиги, а в 2015-м – обладателем Континентального кубка IIHF. 

В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко

Останавливаться на достигнутом гродненские хоккеисты не собираются. Самые высокие задачи перед командой ставятся не только в чемпионате страны, но и в Лиге чемпионов. Кстати, стартует «Неман» в этом престижнейшем европейском турнире уже в конце августа домашним матчем с чешским «Брно», а в начале сентября болельщики в Ледовом дворце смогут увидеть поединок своей команды со швейцарским «Цугом». 

– Турнир памяти Александра Иосифовича Дубко – отличная возможность проверки готовности команды к новому сезону,  – считает главный тренер «Немана» Сергей Пушков. – Сыграем с российскими хоккейными клубами «Сахалин» и «Динамо» из Санкт-Петербурга, а также с казахстанской командой «Бейбарыс–Атырау». 

В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко

В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко


Гродненских  болельщиков ждут жаркие поединки, ведь «Динамо» из Санкт-Петербурга – обладатель Кубка ВХЛ, а «Бейбарыс» трижды становился чемпионом Казахстана. Состязания стартовали матчем между российскими клубами, в котором сильнейшими оказались хоккеисты с берегов Невы. Победа им досталась после серии буллитов. 

А перед началом матча «Немана» с «Бейбарыс–Атырау» состоялось торжественное открытие турнира памяти Александра Иосифовича Дубко. 

 Стало доброй традицией накануне очередного хоккейного сезона проводить турнир памяти великого человека – Александра Иосифовича Дубко, внесшего вклад в социально-экономическое развитие области, в развитие спорта в регионе, – отметил председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жуквозглавляющий областную федерацию хоккея. –  Желаю всем участникам турнира успешной игры на гродненской ледовой  арене. 

Во время торжественного открытия турнира состоялось награждение хоккеистов команды ХК «Неман» 2006 года рождения, ставших призерами республиканского первенства. Медали юным спортсменам вручил генеральный директор хоккейного клуба «Неман» Сергей Ковальчук и заместитель председателя областной федерации хоккея Александр Крыскин. 

В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко
В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко

Цветы под аплодисменты многочисленных болельщиков были вручены вдове Александра Дубко Эмме Никифоровне, которая всегда посещает игры этого турнира. 

В пятницу, 27 июля, соперниками «Немана» будут хоккеисты питерского «Динамо». Начало этого матча – в 19.00. Завершится турнир в субботу игрой гродненцев с ХК «Сахалин». Стартует этот поединок в 17.00. Напомним, что вход для болельщиков свободный. 

В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко
В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко
В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко
В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко

 
Фото Виталия СКВОРЦОВА
Иван ГАВРИЦКИЙ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Нынешние состязания проводятся в Ледовом дворце в 14-й раз в юбилейный для хоккейного клуба «Неман» год, которому 11 июля исполнилось 30 лет. Именно в этот день в 1988...
 
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