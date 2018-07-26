В Гродно стартовал международный турнир по хоккею памяти Александра Иосифовича Дубко





Останавливаться на достигнутом гродненские хоккеисты не собираются. Самые высокие задачи перед командой ставятся не только в чемпионате страны, но и в Лиге чемпионов. Кстати, стартует «Неман» в этом престижнейшем европейском турнире уже в конце августа домашним матчем с чешским «Брно», а в начале сентября болельщики в Ледовом дворце смогут увидеть поединок своей команды со швейцарским «Цугом».

– Турнир памяти Александра Иосифовича Дубко – отличная возможность проверки готовности команды к новому сезону, – считает главный тренер «Немана» Сергей Пушков. – Сыграем с российскими хоккейными клубами «Сахалин» и «Динамо» из Санкт-Петербурга, а также с казахстанской командой «Бейбарыс–Атырау».











Гродненских болельщиков ждут жаркие поединки, ведь «Динамо» из Санкт-Петербурга – обладатель Кубка ВХЛ, а «Бейбарыс» трижды становился чемпионом Казахстана. Состязания стартовали матчем между российскими клубами, в котором сильнейшими оказались хоккеисты с берегов Невы. Победа им досталась после серии буллитов.

А перед началом матча «Немана» с «Бейбарыс–Атырау» состоялось торжественное открытие турнира памяти Александра Иосифовича Дубко.

– Стало доброй традицией накануне очередного хоккейного сезона проводить турнир памяти великого человека – Александра Иосифовича Дубко, внесшего вклад в социально-экономическое развитие области, в развитие спорта в регионе, – отметил председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, возглавляющий областную федерацию хоккея. – Желаю всем участникам турнира успешной игры на гродненской ледовой арене.

Во время торжественного открытия турнира состоялось награждение хоккеистов команды ХК «Неман» 2006 года рождения, ставших призерами республиканского первенства. Медали юным спортсменам вручил генеральный директор хоккейного клуба «Неман» Сергей Ковальчук и заместитель председателя областной федерации хоккея Александр Крыскин.







Цветы под аплодисменты многочисленных болельщиков были вручены вдове Александра Дубко Эмме Никифоровне, которая всегда посещает игры этого турнира.

В пятницу, 27 июля, соперниками «Немана» будут хоккеисты питерского «Динамо». Начало этого матча – в 19.00. Завершится турнир в субботу игрой гродненцев с ХК «Сахалин». Стартует этот поединок в 17.00. Напомним, что вход для болельщиков свободный.









