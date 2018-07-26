В Нигерии нашли «самую красивую в мире девочку»

Пользователи Instagram и СМИ признали пятилетнюю девочку из Нигерии самой красивой в мире.

Впервые фотографии девочки по имени Джейр появились в аккаунте фотографа Мофе Бамаива. «О да, она человек! Но ещё она и ангел», – подписала она снимки. Фотограф рассказала, что, несмотря на отсутствие у Джейр какого-либо модельного опыта, она совсем не боится камеры и с удовольствием позирует.

За несколько дней снимки необычной девочки набрали миллионы лайков, а в комментариях маленькую Джейр называют «абсолютно неотразимой» и «просто божественной».