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Стало известно время выхода последнего сезона «Игры престолов»
Компания HBO впервые сообщила о том, когда именно зрителям ждать финальный сезон мегапопулярного сериала.
Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится в первой половине 2019 года. В это время выйдут все шесть эпизодов, которые и завершат фэнтезийную сагу. Более точных дат пока названо не было.
HBO считает «Игру престолов» своим самым успешным сериалом, что неудивительно, так как многосерийная сага побила все рекорды телеканала и стала самым популярным у зрителей сериалом в истории. В начале следующего года начнутся съёмки сиквела.
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Компания HBOвпервые сообщила о том, когда именно зрителям ждать финальный сезон мегапопулярного сериала.
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