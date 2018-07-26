Стало известно время выхода последнего сезона «Игры престолов»

Компания HBO впервые сообщила о том, когда именно зрителям ждать финальный сезон мегапопулярного сериала.

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится в первой половине 2019 года. В это время выйдут все шесть эпизодов, которые и завершат фэнтезийную сагу. Более точных дат пока названо не было.

HBO считает «Игру престолов» своим самым успешным сериалом, что неудивительно, так как многосерийная сага побила все рекорды телеканала и стала самым популярным у зрителей сериалом в истории. В начале следующего года начнутся съёмки сиквела.